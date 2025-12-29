ホーム モーターサイクル 新型車 記事

サプライズ！ ヤマハの新型125cc、『Fazzio』登場…2025年のモーターサイクル記事ベスト5

2025年に公開された、モーターサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキング。1位となったのはヤマハの“おしゃれ”125cc『Fazzio（ファッジオ）』に関する情報だった。その他、2025年に注目された記事5本を紹介。


1位） ヤマハ、若者に爆発的人気の“おしゃれ”125ccスクーターをサプライズ公開！ 日本発売を予告…大阪モーターサイクルショー2025：199 Pt.

ヤマハ発動機は、21日に開幕した「大阪モーターサイクルショー2025」で新型の125cc原付2種スクーター『Fazzio（ファッジオ）』をサプライズ初公開した。現時点では「市販予定車」としての参考出品だが、2025年秋以降に発売予定だとしている。
2025年、最も注目を集めた1台、そのスタイルからアジア地域では大ブーム





2位） 「通勤とか買い物にちょうどよさそう」オシャレ系特定小型原付『ウォンキー』にSNSでは反響：78 Pt.

東京発のeバイクブランド「WO（ダブルオー）」が、中目黒の旗艦店オープン1周年を記念して、特定小型原動機付自転車の限定モデル『wonkey Special（ウォンキー・スペシャル）』を発売した。このニュースにSNSではさまざまなコメントが寄せられている。
航続距離は最大60km、進化する特定小型原動機付自転車





3位） 「変形ロボじゃん」可変カウル装備の新型BMW『R 1300 RT』にファン驚愕：77 Pt.

BMWモトラッドは、4月にツーリングモデル『R 1300 RT』の新型を欧州で発表した。SNS上ではその発表に「すごいデザインしてる…」「物凄く好み、気になる」などさまざまな反響が広がっている。
エンジン、シャシー、そして、空力設計で一新されたツーリングモデル





4位） 新型ドゥカティ『パニガーレV2S』日本上陸に「スイングアームアームすげー」「日本じゃ全力は使えない」など驚きの声：73 Pt.

ドゥカティはNEWエンジンである「V2」（890cc）を2024年10月に発表。そのV2エンジンを搭載した初のモデルである『パニガーレV2S』がついに日本に上陸した。SNS上では、「パニガーレV2かっこよすぎます!!」などファンの注目を集めている。
「大胆な軽量化」車両全体で17kgを削減





5位） 航続262kmの新型電動バイクが約10万円から、ビンファストが2モデル発表：72 Pt.

ベトナムのEVメーカー、ビンファストは新型電動バイク『エボ・グランド』と『エボ・グランド・ライト』を発表した。
35リットルの大容量収納、スマートアシストを装備


《大矢根洋》

