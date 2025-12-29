サプライズ！ ヤマハの新型125cc、『Fazzio』登場…2025年のモーターサイクル記事ベスト5

2025年に公開された、モーターサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキング。1位となったのはヤマハの“おしゃれ”125cc『Fazzio（ファッジオ）』に関する情報だった。その他、2025年に注目された記事5本を紹介。
ヤマハ発動機は、21日に開幕した「大阪モーターサイクルショー2025」で新型の125cc原付2種スクーター『Fazzio（ファッジオ）』をサプライズ初公開した。現時点では「市販予定車」としての参考出品だが、2025年秋以降に発売予定だとしている。
東京発のeバイクブランド「WO（ダブルオー）」が、中目黒の旗艦店オープン1周年を記念して、特定小型原動機付自転車の限定モデル『wonkey Special（ウォンキー・スペシャル）』を発売した。このニュースにSNSではさまざまなコメントが寄せられている。
BMWモトラッドは、4月にツーリングモデル『R 1300 RT』の新型を欧州で発表した。SNS上ではその発表に「すごいデザインしてる…」「物凄く好み、気になる」などさまざまな反響が広がっている。
ドゥカティはNEWエンジンである「V2」（890cc）を2024年10月に発表。そのV2エンジンを搭載した初のモデルである『パニガーレV2S』がついに日本に上陸した。SNS上では、「パニガーレV2かっこよすぎます!!」などファンの注目を集めている。
ベトナムのEVメーカー、ビンファストは新型電動バイク『エボ・グランド』と『エボ・グランド・ライト』を発表した。