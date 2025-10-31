その車体『5億円超』！ ケーニグセグ ジェスコが目の前で見られるBEWITHブースに注目！…ジャパンモビリティショー2025

カーオーディオメーカーのビーウィズがジャパンモビリティショー2025（開催期間：10月31日～11月9日）に出展。ひときわ目を引くのは世界125台限定生産のケーニグセグ『ジェスコ』の展示だ。同社オーディオが投入されたハイパーカーを見に出かけてみよう。

【画像全19枚】

ケーニグセグ・オートモーティブ社製のスーパーカーであるジェスコは、超ハイレベルなパフォーマンスと高次元のデザイン性を兼ね備えるスーパーマシンだ。世界で125台限定生産、日本導入は5台という希少車ゆえ、リアルに実車を見る機会はまずない。

そんなケーニグセグ ジェスコに、日本国内向けオプションオーディオとしてビーウィズの新フラッグシップスピーカー「Confidence GOLD（コンフィデンス ゴールド）」が設定された。ビーウィズのブースには、ジェスコにコンフィデンス ゴールドを装着した実車が展示され、この車両を見るだけでも価値ある内容となった。

ここであらためてジェスコを紹介しておこう。2019年のジュネーブモーターショーでローンチされた同車は、自社開発の1600hpを発揮する5L V8ツインターボエンジンを搭載。またトランスミッションには同社独自のライトスピードギアボックス（9速）を採用する。ライト＝光のスピードを意味で、ギアチェンジの素早さも特徴だ。徹底した質感の高さを誇るジェスコは、ベーシックモデルの価格が300万ユーロとされる超絶カーである。

そのジェスコにオプション設定されたのがビーウィズの「Confidence GOLD（コンフィデンス ゴールド）」だ。日本国内はもちろん世界でも高級カーオーディオブランドとして名を馳せるビーウィズを「クオリティ、サウンド、デザインにおいてジェスコにベストなスピーカーとして選んだ」（ケーニグセグ・オートモーティブ社正規輸入代理店／ケーニグセグ・ビンゴスポーツ）という。ジャパンモビリティショー2025の開幕日に発表された「Confidence GOLD（コンフィデンス ゴールド）」（11月1日発売）がすでに装着され、超高級スーパーカーとそれにフィットするハイエンドスピーカーの共演がリアルに見られるブースとなった。

ビーウィズブースには、ジェスコに加え新登場のハイエンドスピーカー「Confidence GOLD（コンフィデンス ゴールド）」を試聴できるデモカー（メルセデス・ベンツEQS450+）も用意。こちらはコクピットに乗り込んでの試聴も可能で、ビーウィズの取引先経由による事前予約が必要だ。

クルマ好きなら実車で確認しておきたいケーニグセグ ジェスコ。超絶スーパーカーを目の前で堪能できるだけでなく、ビーウィズのフラッグシップ「Confidence GOLD（コンフィデンス ゴールド）」の実力も存分に伝わる展示となった。ジャパンモビリティショー2025の会場で、ハイパーカーとハイエンドオーディオの最新体験を手に入れよう。