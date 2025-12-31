次期トヨタ『ハリアー』は2026年に発表？ 詳細予想…2025年ニュース・ベスト5

2025年に掲載された、4輪、2輪の新型車の情報やメーカーの発表など多種多様なニュースを、独自ポイントで算出したランキング形式で紹介します。その中で最も注目を集めたものは、フルモデルチェンジが期待されるトヨタ新型『ハリアー』のスクープ情報でした。この他、2位にはEVに生まれ変わったワーゲンバス『ID. Buzz』、3位にはトヨタの新たなブランド戦略の発表がランクインしています。
トヨタは現在、人気クロスオーバーSUV『ハリアー』次期型の開発に着手していると見られ、最新情報を入手したスクープ班が予想CGを制作した。ハリアー次期型のワールドプレミアは、順調に行けば2026年後半と思われる。>
フォルクスワーゲンジャパンは、初のフル電動ミニバン『ID. Buzz』の日本仕様をついに公開する。2022年に欧州で発売されてから話題になって3年、待望の日本導入に「やっと日本仕様が見れるのか」など話題になっている。>
トヨタ自動車のメディア「トヨタイムズ」が13日におこなったライブ配信で、5ブランドの新戦略について発表。その中で、2ドアクーペとなる新型センチュリー、6輪を備えたミニバンタイプの新型レクサス『LS』のコンセプトモデルの姿を公開した。>
英国の新興メーカー、ガラジスティ＆カンパニーが発表した新型ハイパーカー『GP1』は、現代では珍しい完全アナログ仕様を目指して開発されたピュアスポーツモデルとなる。>
ヤマハ発動機は、21日に開幕した「大阪モーターサイクルショー2025」で新型の125cc原付2種スクーター『Fazzio（ファッジオ）』をサプライズ初公開した。現時点では「市販予定車」としての参考出品だが、2025年秋以降に発売予定だとしている。>