次期トヨタ『ハリアー』は2026年に発表？ 詳細予想…2025年ニュース・ベスト5

2025年に掲載された、4輪、2輪の新型車の情報やメーカーの発表など多種多様なニュースを、独自ポイントで算出したランキング形式で紹介します。その中で最も注目を集めたものは、フルモデルチェンジが期待されるトヨタ新型『ハリアー』のスクープ情報でした。この他、2位にはEVに生まれ変わったワーゲンバス『ID. Buzz』、3位にはトヨタの新たなブランド戦略の発表がランクインしています。