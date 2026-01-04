ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

2026年注目の新型車：『ハリアー』＆『ラガー』…2025年のスクープ記事ベスト5

トヨタ ハリアー 次期型の予想CG
  • トヨタ ハリアー 次期型の予想CG
  • ダイハツ ラガー 後継モデルの予想CG
  • スズキ カプチーノ 新型の予想CG
  • ホンダ NSX 次期型の予想CG
  • ジープ レネゲード 次期型の予想CG

2025年に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位には、トヨタ『ハリアー』に関する記事がランクインした。


1位） トヨタ『ハリアー』6年ぶりのフルモデルチェンジへ…ワイド＆ローのフォルムに注目だ！：253 Pt.

トヨタは現在、人気クロスオーバーSUV『ハリアー』次期型の開発に着手していると見られ、最新情報を入手したスクープ班が予想CGを制作した。ハリアー次期型のワールドプレミアは、順調に行けば2026年後半と思われる。
ノーズはより低く、CD値や燃費が向上するフォルム





2位） 「ジムニー」対抗の軽SUVついに登場か!? ダイハツ『ラガー』29年ぶり復活へ：79 Pt.

ダイハツは現在、スズキの大ヒット軽SUV『ジムニー』に対抗する新型SUVを開発中と噂されるが、スクープ班は2026年にも登場する可能性があるという情報を入手、そのデザインを大予想した。車名は『ラガー』か？
オンデマンド式4WD、5ドアボディの可能性？





3位） 28年ぶりに復活！ スズキ『カプチーノ』新型は攻撃的マスク＆排気量倍増!?：71 Pt.

スズキがかつて販売していた、軽2ドアオープンスポーツカー『カプチーノ』が復活だ！　2024年の夏にいちどニュースが流れたが、スクープ班もあらためて情報を入手した。注目はボディサイズが軽自動車規格から普通車（道路交通法で小型車）に拡大されること。
スポーティネスかつSUVらしさを演出したデザイン





4位） ホンダ『NSX』が5年ぶり復活へ！ レクサス LFR と1000馬力対決に：66 Pt.

ホンダは現在、スーパースポーツ『NSX』の後継モデルを開発中と見られるが、その最新情報を入手、スクープ班が予想CGを制作した。1000ps超えのBEVは、レクサスの新型スーパーカーと市場で競うことになる。
最高出力は1000ps超えが濃厚





5位） ジープの最小モデル『レネゲード』が2027年にフルチェン！ これが市販型デザインだ：32 Pt.

ジープは、ハイブリッドと完全電動のドライブトレインのオプションを備えた新型『レネゲード』を、2027年に発売すると発表している。その最終デザインをプレビューしよう。
未来的なスタンスを強調するデザインとは…

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ハリアー

新型車スクープ

トヨタ自動車

SUV・クロスオーバー

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES