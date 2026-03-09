今度は『ハヤブサ』！ スズキと『ストリートファイター6』のコラボ第2弾発表、「ジュリ」のもう一つの姿再現

スズキは、カプコンが販売する人気ゲーム『ストリートファイター6』とコラボレーションしたバイクの第2弾、『Hayabusa Tuned by JURI』を発表した。

【画像】スズキと『ストリートファイター6』がコラボした『Hayabusa Tuned by JURI』

スズキが協賛する同ゲームの世界大会「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」の会場で展示する。

『GSX-8R』をベースに紫を基調としたコラボレーションバイクの第1弾『GSX-8R Tuned by JURI』から一転し、今回はスズキの「究極のスポーツバイク」である『Hayabusa（ハヤブサ）』をベースとし、ジュリの「もう一つの姿」を大胆に表現した。

スズキと『ストリートファイター6』がコラボした『Hayabusa Tuned by JURI』

ジュリの2Pカラー（別色バージョン）である白、黒、黄色をダイナミックに配色し、勝利を追い求めるジュリの強さを表現している。高い走行性能を宿す「Hayabusa」と、究極の強さを追求するジュリとのコラボレーションにより、彼女が操るにふさわしい「新次元のマシン」とした。

「Hayabusa Tuned by JURI」は、3月11日から15日に両国国技館で行われる「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」のスズキブースにて展示を行い、実際のバイクに跨って記念撮影ができるフォトスポットを設置する。

コラボレーションバイク フォトスポットやオリジナルコラボグッズ配布も

スズキは、バイクとゲームのコラボレーションを通じて、双方のファンにモビリティの楽しさと豊かさを提供する。

『ストリートファイター』シリーズは、カプコンが提供する対戦型格闘ゲームの金字塔として、1987年の初代登場以来、世界中で愛され続けている。最新作『ストリートファイター6』は、2025年11月にグローバル販売本数600万本を達成した。