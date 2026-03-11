ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ポルシェ「カイエンSエレクトリック」予約受注開始、最高出力666PSの高性能電動SUV…1676万円

ポルシェジャパンは新型「カイエンSエレクトリック」の予約受注を3月10日より全国のポルシェ正規販売店にて開始した。価格は1676万円だ。

ポルシェ・カイエンSエレクトリック

新型カイエンSエレクトリックは、高性能、効率性、豊富な装備をバランスよく組み合わせたフル電動SUVのラインアップを充実させる。4WDシステムは400kW(544PS)およびローンチコントロール使用時には最大490kW(666PS)を発揮する。モデル専用のフロントおよびリアセクションを備えたカイエンSエレクトリックは、個性的な外観で際立つ。

さらにポルシェは、スタイルポルシェによって企画された「スタイル」製品ラインの「ディレクターズカット」を導入し、その第一弾としてインテリアスタイルパッケージを、カイエン・エレクトリックの全モデルに設定する。

新型カイエンSエレクトリックは、カイエン・エレクトリックと最上級モデルのカイエン・ターボ・エレクトリックの間に位置し、既存のラインアップを補完する。165kW(224PS)の追加出力、研ぎ澄まされたエクステリアデザイン、さらに充実した装備オプションにより、Sモデルはエントリーモデルとは一線を画す。

ポルシェ・カイエンSエレクトリックポルシェ・カイエンSエレクトリック

カイエンSエレクトリックの0-100km/h加速タイムは3.8秒、最高速度は250km/hに達する。他の現行カイエン・エレクトリックモデルと同様に、カイエンSエレクトリックは総エネルギー容量113kWの高電圧バッテリーを搭載している。

永久磁石同期モーターをフロントとリアのアクスルに1つずつ装備したドライブシステムは、システム出力400kW(544PS)、ローンチコントロール使用時には最大490kW(666PS)を発揮する。カイエン・ターボ・エレクトリックと同様に、カイエンSエレクトリックはリアアクスルの電気モーターにダイレクトオイル冷却を採用している。従来の電気モーターとは異なり、通電部品から熱が直接放散される。

リアアクスルのパルスインバーターは、半導体材料としてシリコンカーバイドを使用し、最大620Aの電流を処理する。

ポルシェ・カイエンSエレクトリックポルシェ・カイエンSエレクトリック

カイエンSエレクトリックはボルケーノグレーメタリックのモデル専用フロントおよびリアエプロンと、ボディカラーで塗装されたインサートとディフューザーが特徴。20インチのカイエンSエアロホイールがエクステリアのスタイリングを引き立てる。

これまでターボモデルのみにオプション設定されていた装備がカイエンSエレクトリックでも用意されている。オプションのポルシェトルクベクトリングプラス(PTV Plus)は、さらに正確なドライビングダイナミクスを提供する。ポルシェアクティブライドサスペンションは、車体の動きをほぼ完全に補正し、優れた走行安定性を実現する。

カイエンSエレクトリックには、イエローに塗装されたブレーキキャリパーを備えた高性能のポルシェセラミックコンポジットブレーキ(PCCB)システムと、スポーツクロノパッケージも用意されている。プッシュ・トゥ・パス機能を使用すると、最大90kW(122PS)の追加出力を10秒間発揮することができる。

内蔵されたトラックモードは、バッテリーのプリコンディショニングを行うことで、サーキットでの最高のパフォーマンスを保証する。

他のフル電動カイエンと同様に、カイエンSエレクトリックも個別化することができる。13色のエクステリアカラー、さまざまなインテリアパッケージ、アクセントパッケージにより、幅広いカスタマイズが可能である。

ポルシェエクスクルーシブマニュファクチャーでは、スタイルポルシェデザインスタジオとエクスクルーシブマニュファクチャー考案による「スタイル」製品ラインの厳選されたパッケージを提供している。これらの「ディレクターズカット」の第一弾は、カイエン・エレクトリックの全モデルにオプション設定されたインテリアスタイルパッケージである。

ポルシェ・カイエンSエレクトリックポルシェ・カイエンSエレクトリック

エクステリアカラーのミスティックグリーンメタリックと調和するカラーと素材の組み合わせにより、このパッケージはモダンで高級感のある雰囲気を醸し出す。その中心はブラックとデルガダグリーンのツートンレザーインテリアで、ドアトリムと14way調節機能付コンフォートシート、シートベルトにこのカラーが採用される。

デルガダグリーンのデコレーティブステッチは、ヘッドレストに刺繍されたポルシェクレストと同様に車内のディテールへのこだわりを強調する。

イザバルグリーンで塗装されたアルミニウムのデコレーティブトリムは、レザートリムにモダンなコントラストを生み出す。ブラックレザーで仕上げたGTスポーツステアリングホイールには、12時位置のマーキングとデルガダグリーンのクロスステッチが施されている。

エアバッグモジュールのイザバルグリーンのリングと、ローレット加工された同色のドライブモード選択ホイールは個性的なスタイリングを強調する。ドライバーの視界内では、コンパスの文字盤、スポーツクロノストップウォッチ、メーターパネルのパワーメーターにイザバルグリーンのアクセントが取り入れられている。

ポルシェ・カイエンSエレクトリックポルシェ・カイエンSエレクトリック

さらに、シルバーカラーのアクセントパッケージや、Porsche Exclusive Manufakturの文字がエンボス加工されたセンターコンソールのアームレストも装備される。イザバルグリーンで仕上げた車両キーはデルガダグリーンのデコレーティブステッチが施されたケースに入っている。

モデル名がグリーンにライトアップされるブラックアルマイト仕上げのアルミニウム製ドアエントリーガードと、デコレーティブエッジやエンブレム、ステッチを施したブラックのフロアマットも全体的な外観を引き立てる。

《森脇稔》

