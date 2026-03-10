ポルシェ、アルミ製トロリーコレクション発売…911のデザインDNA継承

ポルシェジャパンは、ポルシェライフスタイルコレクションに「ポルシェデザイン・アルミニウム・トロリーコレクション」を追加し、全国のポルシェ正規販売店と公式オンラインショップにて順次販売を開始する。

ポルシェ911の象徴的なフロントシェイプや911タルガのヘリテージDNAに着想を得た同コレクションは、卓越したクラフトマンシップと洗練された美意識を体現するラグジュアリーラゲッジだ。

高品質なアルミニウムを使用した堅牢なフレーム構造と、細部までこだわる人間工学的デザインにより、力強さとエレガンスを両立。静粛性と滑らかな走行性能を誇るボールベアリング搭載ダブルホイールに加え、ポルシェ車両のドアを閉める瞬間を想起させる重厚感ある開閉音が特徴だ。

また、TSAロックをはじめとする機能面においても、細部に至るまでポルシェならではの美学と品質へのこだわりが息づいている。遊び心を添えるオリジナルのアニマルステッカーセットも付属する。

さらに、シルバーやブラックカラーのトロリー本体に加え、個性的なアイテムとして、上質なレザーハンドルやラゲッジタグ、ホイールをカラフルに組み合わせられるインディビジュアルキットを2026年7月以降に展開予定だ。多彩なカラーバリエーションを自由にアレンジすることで、ポルシェオーナーの美意識を映し出す、唯一無二の一台へと仕立てることが可能となる。

ポルシェライフスタイルは、キッズを含めたファッションアイテムを中心に時計やアクセサリー、ホーム&オフィス、ゴルフなどのスポーツアイテムを数多く取り揃えたコレクションだ。年に3回、春・夏秋・冬のタイミングに合わせて新しいシリーズコレクションを展開している。

また、世界的ブランドとのコラボレーションや数量が限られた日本限定アイテムはリリース後即完売といった反響もあり、ファンを魅了している。デザイン性と品質に優れたポルシェライフスタイルは、全国のポルシェ正規販売店、ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京、およびポルシェ公式オンラインショップにて購入が可能だ。

商品の本体素材はアルミニウムで、本体カラー展開はシルバー、ブラック。ブラックカラーの本体とアレンジ可能なインディビジュアルキットは2026年7月以降に展開される。

サイズ展開は、Sサイズが40×56×21.5cm、重量4.9kg、容量40Lで27万5000円。Mサイズが46×67×27cm、重量6.4kg、容量72Lで30万5800円。Lサイズが52×78×30cm、重量7.7kg、容量102Lで32万7800円(いずれも税込み)となっている。