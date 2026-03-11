ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

VWグループ、EV世界販売400万台達成…欧州は市場シェア27%で首位に

フォルクスワーゲン ID.4 GTX と ID.5 GTX
  • フォルクスワーゲン ID.4 GTX と ID.5 GTX
  • フォルクスワーゲン ID.4
  • フォルクスワーゲン ID.5
  • VW ID.3
  • アウディ Q4 e-tron

フォルクスワーゲングループは、電気自動車(BEV)の累計生産・販売台数が400万台に達したと発表した。

2025年、同グループは世界トップ5のBEVメーカーの一つとなり、本拠地である欧州市場では約27%のシェアを獲得し、明確な市場リーダーとなった。

同グループ初の量産電気自動車は、2013年に発売されたフォルクスワーゲン「e-up!」で、2014年には「e-ゴルフ」が続いた。2019年以降、新しいモジュラー・エレクトリック・ドライブ・マトリックス(MEB)をベースとしたブランド横断的な製品攻勢により、大幅な販売台数の増加を実現した。これまでにMEBベースの車両は約300万台が納車され、グループの主要な電気プラットフォームとなっている。

過去2年間で、フォルクスワーゲングループは全ブランドにわたる製品攻勢により、ポートフォリオを全面的に刷新し、約60の新モデルを投入した。このうち約3分の1が電気自動車。現在、グループブランドは乗用車セグメントだけで30車種以上の電気自動車を提供しており、コンパクトカーから高級SUVまで幅広くカバーしている。さらに、トラトンブランドのスカニア、マン、インターナショナル、フォルクスワーゲン・トラック&バスからも電気トラックとバスが提供されている。

今年も同グループはラインナップを着実に拡大し、20車種以上の新モデルを投入する予定で、そのうち約半数が電気自動車となる。これには中国での先駆的な新型電気自動車や、欧州でのエレクトリック・アーバン・カー・ファミリーが含まれる。後者はエントリーレベルセグメントの4つの電気自動車で構成される。

世界のBEV生産ネットワークは20カ所以上の拠点で構成されている。フォルクスワーゲングループは、複数の欧州市場、中国、米国、ブラジルで電気自動車を製造している。400万台のBEVのうち約77%が本拠地である欧州で生産された。欧州には11のBEV生産拠点があり、エムデン、ツヴィッカウ、ハノーバー、ブラチスラバ、ムラダー・ボレスラフ、インゴルシュタット、ネッカーズルム、ライプツィヒ、ツッフェンハウゼン、ミュンヘン、セーデルテリエに位置している。

中国では5台に1台のBEVが生産された。中国には安亭、仏山、合肥、長春の4つの生産拠点がある。これまでに納車されたBEVの約3%は、米国のチャタヌーガ工場とタルサ工場で生産された。ブラジルでは、サンパウロ工場で電気商用車の生産が最近開始された。

BEVの95%は欧州、中国、米国の主要市場で納車された。3つの主要BEV市場が納車台数の約95%を占めている。電気自動車の3台に2台以上が欧州の顧客に納車された(68%)。生産と同様、中国は納車台数の20%を占めた。約8%の車両が米国に納車された。その他すべての市場を合わせると5%となった。

ボリュームセグメントでは明確なブランドフォーカスが見られる。BEVの約72%は、ボリュームセグメントを担当するブランドグループ・コアが占めた。約200万台、つまり約半数がフォルクスワーゲン乗用車ブランドからのものだった。これに続いたのはシュコダで48万台、セアト/クプラで23万台、フォルクスワーゲン商用車で14万台だった。

ブランドグループ・プログレッシブは全BEVの約22%を占めた。これはプレミアムセグメントの87万台のアウディモデルで構成される。

電気自動車の約6%がブランドグループ・スポーツラグジュアリーで納車された。これはスポーツカーブランドが顧客に引き渡した25万台のポルシェ車に相当する。

ブランドグループ・トラックスはBEV納車台数全体の約0.3%を占め、約1万1000台に相当した。

コンパクトクラスとSUV/クロスオーバーモデルが顧客に最も人気だった。BEVで最も人気のある車両セグメントはコンパクトクラスで、納車台数の約70%を占めた。これにはフォルクスワーゲンID.3やID.4モデル、シュコダ・エニヤック、クプラ・ボーン、アウディQ4 e-tronなどのサイズの車両が含まれる。

ボディタイプでは、SUVまたはクロスオーバーシルエットの車両が購入者の間で最も人気があった。全BEVの半数以上がこのカテゴリーに該当した。

フォルクスワーゲングループで最も人気のあるBEVトップ3は、ID.4/ID.5が90万1000台、ID.3が62万8000台、アウディQ4 e-tron(スポーツバック含む)が38万7000台となった。

