専属ドライバー付きレンジローバーで移動、伊勢・箱根・ニセコで特別な旅行体験…「レンジローバージャーニー」

プレミアム旅行体験を提供するKAMMUIは、ジャガー・ランドローバー・ジャパンと提携し、日本各地の地域文化とラグジュアリーな自動車移動を融合させたキュレーション型旅程コレクション「レンジローバージャーニー」を発表した。

【画像全4枚】

KAMMUIは、伊勢・箱根・ニセコの3地域における第一弾の旅程開発およびキュレーションを主導した。体験設計に加え、本パートナーシップを発信するためのコンテンツ制作も手がけ、すべての予約における運営統括を担当する。各旅行では、顧客は専属ドライバー付きのレンジローバー車両で移動する。

伊勢の旅では、沿岸地域と海との伝統的な共生関係を示す「里海」という概念を軸に、地域の文化と自然の調和を探求する。主な内容は、伊勢神宮への特別ガイド付き訪問、400年以上の歴史を持つ二軒茶屋への特別訪問、かつての真珠養殖場を再生した全4室のプライベートリトリート「COVA KAKUDA」での滞在体験などとなっている。

KAMMUIはもともと同地域よりラグジュアリー体験の開発について助言を求められており、本機会を通じてレンジローバーとともに「伊勢の旅」を立ち上げ、同地域における新たなラグジュアリーツーリズムの基準を提示した。

パートナーシップは、KAMMUIの運営体制および地域に根差した専門性と、レンジローバーのモビリティおよびブランドエコシステムを融合させたもの。このモデルにより、ハイエンドな自動車移動と、内部アクセス型の文化体験をシームレスに統合している。

「レンジローバージャーニー」はリクエスト受付を開始。各旅程はゲストごとに完全オーダーメイドで設計され、企画立案から現地運営までのすべての調整をKAMMUIが担当する。

KAMMUIは東京を拠点とするプレミアムトラベルプラットフォームで、海外からの旅行者と地域のガイドや職人を結びつけている。日本の国立公園や地方地域において、持続可能な観光とディープアクセス型の体験を提供することを強みとしている。また、旅行サービスにとどまらず、政府機関、グローバルブランド、地域パートナーに対する戦略アドバイザーとしても活動し、日本の自然・文化遺産を守りながら発展させる世界水準の観光インフラおよびリジェネラティブ・トラベル体験の開発を支援している。