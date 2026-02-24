ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

SUVなのにスーパーカーばりのルーフライン！ レンジローバー『ヴェラール』後継の見どころは

レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ
  • レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ
  • レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ
  • レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ
  • レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ
  • レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ
  • レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ
  • レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ
  • レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ

ランドローバーは現在、スタイリッシュ点クロスオーバーSUV『レンジローバー・ヴェラール』後継EVを開発中だ。その最新プロトタイプをスクープ班のカメラが捉えた！

【画像】レンジローバー・ヴェラール後継モデルのプロトタイプ

現在のランドローバーは、最新レンジローバーモデルの市場投入に非常に時間を要している。昨今のEV需要の冷え込み、そして2025年にランドローバーが被ったサイバー攻撃を考えると、遅れは驚くべきことではない。

厳冬のスカンジナビアで捉えた最新プロトタイプでは、リアセクションに注目だ。以前のプロトタイプは、分厚いボックス偽造でかくされ、リアに奇妙な隆起を配置、ルーフラインが2つあり、片方は下向きに傾斜し、もう片方は最後尾でフラットになっているように見えた。

予想通り、それらは偽装とカモフラージュであり、今回はボックスが取り払われ、まるでスーパーカーを彷彿させる、寝かされたリアウィンドウが確認できる。

レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプレンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ

よく見ると、ハッチバックのリアウィンドウと思われる部分にまだ隆起した部分が見える。荷物を積むためのハッチバックを備えると思われるが、ここに窓ウィンドウがあるかどうか決めるのは時期尚早だろう。ウィンドウの代わりにカメラが使われている可能性もある。

最終デザインが露出するまでもう少し時間がかかるが、現行とは大きく異なり、後継モデルは背の高いワゴンと流線型のクロスオーバーとの境目にあると言えるだろう。

レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプレンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ

いっぽうフロントエンドでも重厚な偽装パネルはなくなったが、ディテールの大部分は依然として隠されている。グリルの最上部には薄く細いヘッドライトが並び、さらに下には小さな通気口が見える。後継モデルは電気自動車なので、内燃機関車にある空気を吸い込むための通気口は必要ないのだ。

ヴェラール後継EVでは、ジャガー・ランドローバー（JLR）の800ボルトEMAプラットフォームが採用されるはずだが、詳細についてはJLRは口を閉ざしている。

そして、もうひとつ重要なことは、物議を醸しているジャガーの新型電気スーパーカー『GT』との共通コンポーネントがあるか、だ。ファストバックの形状など、スタイリングにヴェラール後継との類似性があることは否定できないからだ。この大型ジャガーは、ジャガー・エレクトリック・アーキテクチャー（JEA）と呼ばれる独自のプラットフォームを採用し、3モーター・パワートレインで少なくとも1000psを発揮する。コスト削減のため、両ブランド間で何らかの部品の共有は当然と言える。しかし、だからといって1000psのレンジローバーが登場するわけではない。新生ジャガーは3000万円級の超高級モデルとなるからだ。

ヴェラールEVのワールドプレミアは、前述の通り開発に遅れがでているため、2026年内は微妙だ。また、EV市場の鈍化を考慮すると、ガソリンモデルもしばらく販売される可能性がある。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レンジローバー ヴェラール（Velar）

新型車スクープ

レンジローバー（Range Rover、ブランド）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES