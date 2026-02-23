ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フェラーリ初のEV『ルーチェ』はスーサイドドア採用!? デザイナー本人も抱える「不安」とは

フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ
  • フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ
  • フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ
  • フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ
  • フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ
  • フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ
  • フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ
  • フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ
  • フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ

フェラーリ初のEV」として話題の『ルーチェ』は、2028年の発売予定で、2026年5月に発表予定だが、その最新プロトタイプをスクープ班のカメラが捉えた。

【スクープ画像】フェラーリ ルーチェのプロトタイプ

フェラーリは論争の的になることは珍しくない。論争にならないほうが珍しい。近日発売予定のフル電気自動車ルーチェは、これまでで最も大きな論争を巻き起こし、賛否両論のいずれも叫ばれるプロジェクトになる可能性があるという。

ルーチェのデザインをまとめたのはジョニー・アイブ率いるデザインハウス、ラブフロム。アイブは、iPhoneをはじめとする時代を象徴する数々の製品を手がけた、Appleの元デザイン責任者だ。ルーチェはフェラーリでの一般的なプロジェクトとは異なり、マラネロとシリコンバレーのミニマリズムの衝突と言える。

ジョニーはフェラーリの仕事にプレッシャーを感じていることを認めているのだ。当然だろう。ルーチェの発表はは、単なるEVの発表とは違う。最高峰のレースに参戦し、時には破天荒な購買行動でしか手に入らない、刺激的なV12スーパーカーを基盤とするブランド、フェラーリが、EVという“静かな”世界へと足を踏み入れようとしているのだ。

フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプフェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ

海外メディアのインタビューでは、アイブ氏はこの車を世界に公開することに「不安」を感じていると率直に認めたという。不安をかき立てるのはデザイン自体への不安ではなく、フェラーリにとってこの瞬間がどれほど大きな意味を持つのかという重大さなのだ。彼はこれを「依然として明らかにフェラーリだ」と評したが、「シンプルさと、何かが持つ本来の美しさという信念に基づいた、これまでとは異なる表現だ」と続けた。

いっぽうで、ラブフロムの共同デザイナーのマーク・ニューソン氏は、このようなプロジェクトがもたらす自由について強調した。「これは電気自動車、しかも初の電気自動車、という幸運な点のひとつだろう。だからこそ、私たちは他の方法では得られなかったであろう自由、文字通りの物理的な自由、あるいは創造的な自由を、様々なレベルで得ることができた」と彼は語ったようだ。

フェラーリ ルーチェフェラーリ ルーチェ

現段階では、すでにインテリアの一部が公式に公開されている。フェラーリは2月初めにダッシュボードの写真を公開。これは現行フェラーリとは大きく異なる。これが重要な点だ。なぜなら、アイブとニューソンは、車全体に「一貫性と独自性」が備わっていると述べているからだ。

ルーチェは4ドア、4シーターのGTカーで、車高は『プロサングエ』に近く、1000psの4モーター・パワートレインを搭載する。アイブ氏は、この車はプロポーションが「大きく」、外観も内装と同様に斬新になると示唆している。そのためエクステリアは、以前の予想よりもはるかにレトロフューチャー的なデザインになるのではないかと懸念されている。

フェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプフェラーリ ルーチェ 市販型のプロトタイプ

北欧で捉えた最新プロトタイプは、以前のルーチェのテスト車両と同様に、上から下まで間に合わせのパネルで覆われており、大まかなプロポーションとサイズ感以外に、内部構造を解釈することは非常に困難だ。

確認できるディテールの一つは、赤丸で囲まれたドアハンドルで、中央部のBピラーのすぐ下に配置されている点だろう。カメラマンによると、ルーチェはピューロサングエと同様に、後ろヒンジで車両前方に向かって開く、“スーサイドドア”を採用している可能性があるとのことだ。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フェラーリ（Ferrari）

新型車スクープ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES