横浜ゴムと近藤真彦氏の「KONDO RACING」、フェラーリ『296 GT3 EVO』で2026年ニュル24時間レース参戦へ

フェラーリ『296 GT3 EVO』（2025年）
  • フェラーリ『296 GT3 EVO』（2025年）
  • チームを率いる近藤真彦監督
  • KONDO RACING

横浜ゴムは3月10日、KONDO RACINGとともに、2026年シーズンの「ニュルブルクリンク24時間レース」および「ニュルブルクリンク耐久シリーズ（NLS）」のSP9クラスにフェラーリ『296 GT3 EVO』で参戦することを発表した。

KONDO RACINGと横浜ゴムは、ニュル24時間レースにおいて2019年に総合9位で完走、2025年には予選2位からスタートし、決勝ではレース終盤まで上位をキープする好走を披露した。2026年も最高峰のSP9クラスに参戦する同車両にADVANレーシングタイヤを供給し、高い走行性能と信頼性を武器に世界屈指の耐久レースでの勝利を支える。

KONDO RACINGは、全日本スーパーフォーミュラ選手権やSUPER GTなどの国内トップシリーズに加え、ル・マンやニュルなど世界有数の過酷な耐久レースに参戦してきた強豪チームだ。チームディレクターは近藤真彦氏が務めており、横浜ゴムは同チームと強力なパートナーシップを築いている。

チーム名は「KONDO RACING with Rinaldi」、ドライバーはトーマス・ノイバウアー選手、デビッド・ペレル選手、デニス・マーシャル選手、ティエリー・ヴェルミューレン選手が務める。タイヤはドライ用がADVAN A005でサイズはフロント300/680R18、リア330/710R18。ウェット用がADVAN A006でサイズはフロント300/680R18、リア320/710R18が供給される。

横浜ゴムは今シーズンのニュル24時間レースおよびNLSにおいて、KONDO RACINGに加えて複数の有力なチームへもタイヤを供給し、総合優勝を狙う。

2026年の参戦スケジュールは、3月14日にNLS第1戦、3月21日に第2戦、4月18日から19日にニュルブルクリンク24時間レース予選とニュルNLSズ第4・5戦、5月14日から17日にニュルブルクリンク24時間レース決勝が予定されている。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画YX2026のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げ、グローバルフラッグシップタイヤブランドADVAN、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランドGEOLANDAR、ウィンタータイヤ、そして18インチ以上のタイヤの拡販に取り組んでいる。

