レンジローバー・イヴォークに「ホクストン」、英ロンドンのクリエイティブエリアに着想…欧州発表

『レンジローバー・イヴォーク』の「ホクストン・エディション」
レンジローバーは、英国の高級感、個性、独創性を称えるロンドンをテーマにした特別仕様車シリーズを欧州で発表した。そのコレクションの第一弾として、『レンジローバー・イヴォーク』の「ホクストン エディション」が公開された。

ホクストンは、イノベーターやトレンドセッターが集まるロンドンの地区で、クリエイティブコミュニティに強い影響力を持つことで知られている。『レンジローバー・イヴォーク・ホクストン・エディション』は、ファッションと現代性を活気あふれる形で表現し、この地区からインスパイアされた独自のアクセントで彩られている。

英国の首都中心部にある影響力のある地域の独特な精神を体現したホクストンは、すべてのレンジローバーに備わる比類なきデザイン、卓越した洗練性、豊かな伝統を補完するディテールで仕上げられている。レンジローバー・イヴォーク ホクストン・エディションは英国での受注を開始している。

ホクストン・エディションは、エクステリアのドアシルに控えめなバッジを配し、パドルランプには「ホクストン・エディション」のスクリプトが照らし出される。エクステリアには、ダイヤモンドターン加工を施したコントラストが映える新しい20インチのサテンゴールドホイールなど、個性的なキャラクターを醸し出す現代的なデザインタッチが取り入れられており、洗練されたプラチナアトラスエクステリアスタイリングパックでフレームされている。

インテリアでは、コントラストステッチを施したレザーシートフェイシングがキャビンの触感的な魅力を高めている。また、イルミネーション付きのホクストン エディション トレッドプレートと、エディションのシグネチャーグラフィックを施したブラックブラッシュドアルミニウムフィニッシャーが、独特で洗練された雰囲気を演出している。

《森脇稔》

