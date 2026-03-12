ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホイールカスタム愛好家が集結する『ホイーリズム』　CARTUNE公式イベントを4月25日に開催

イードが運営する自動車コミュニティ「CARTUNE（カーチューン）」は、ホイールに特化した公式カーミーティング「WHEELISM（ホイーリズム）」の第2回を4月25日に静岡県牧之原市で開催する。

「WHEELISM」は「ホイールのある風景とスタイル」をテーマにしたカスタムカーイベントだ。2025年に開催された第1回イベントでは、CARTUNEユーザーの107台が集まり、こだわりの「足もとカスタム」を披露した。

2回目の開催となる今回は、場所を埼玉から静岡へ移し、ホイール自慢のオーナーが会場に集結する。開催時間は11時から16時までを予定している。

参加エントリーはCARTUNEユーザーを対象に受け付けており、締め切りは3月22日。参加エントリー料は1500円で、今回はギャラリー（見学のみ）入場は設けられていない。

また、ホイールブランドやカー用品メーカーなど、CARTUNEユーザーとのリアルな接点を求める企業向けに出展枠も用意されている。出展申込締切は4月3日までとなっている。

会場の模様は「CARTUNE MAGAZINE」でも記事として紹介予定で、オンラインとリアルで楽しめるコミュニティ体験を提供する。

CARTUNEは自動車オーナーによる愛車紹介やカスタム共有を目的とした国内最大級の自動車コミュニティサービスで、写真投稿やパーツレビュー、整備記録の共有を通じてユーザーが自身のスタイルを発信できる場を提供している。WHEELISM以外にも「PickupCars」や「ネオクラオーナーズ・ミーティング」などのイベントも展開している。


＞　エントリー受付
https://cartune.co.jp/pages/l5GG_2ndWHEELISM
＞　出展申込、資料請求
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8fUx399zJVupC1fEPTzD6F3lLUrX-TIsoMlkT1yhSf_xRpg/viewform
＞　問合せ　担当：中村
https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=response

