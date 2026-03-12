ホンダアクセス、車中泊仕様のフリードやN-VAN e:出展へ…アウトドアデイジャパン東京2026

ホンダアクセスは、4月4日・5日に代々木公園イベント広場・けやき並木(東京都渋谷区)で開催される国内最大級のアウトドアイベント「アウトドアデイジャパン東京2026」にHondaキャンプとして出展する。

【画像全3枚】

「楽しい休日。とことん、遊び尽くすぞ。」をテーマに、Hondaキャンプブースでは、車中泊やキャンプに使えるHonda車を展示。実際のアウトドアシーンを再現し、クルマならではの楽しみかたを体感できるブースとなっている。

車中泊に最適な「フリードクロスター」や「N-VAN e:」は、車内の平らな就寝スペースの紹介だけでなく、具体的な車中泊の楽しい過ごしかたを提案する。クルマに乗り込んで雰囲気を体感することも可能だ。

フリードクロスター(5人乗り)は、簡単なシートアレンジで後席を広く平らなスペースにできる。今回はミニプロジェクターとスクリーンを設置して車内をシアタールームに。車中泊ができるクルマだからこその楽しみかたを提案する。

軽EVバンのN-VAN e:では、純正アクセサリーの給電アイテムを使い、クルマに蓄電された電気をAC100V/最大1500Wで取り出してアウトドアレジャーに使うことができる。豆を挽いてお湯を沸かし、アウトドアで淹れて飲むコーヒーは格別。贅沢でゆったりとした時間の流れを感じられるシーンを演出する。

2026年2月に発売したばかりの新型「CR-V」は、SUVならではの積載性に加えてSPORTS e:HEVによる上質で爽快な走りで、アウトドアアクティビティへのドライブも楽しめるモデルだ。Honda純正愛犬用アクセサリー「Honda Dogシリーズ」を装着し、後席や助手席に愛犬専用のスペースを作ることができ、愛犬との快適なドライブを楽しめる。「愛犬と一緒のデイキャンプ」がテーマの展示となっている。

いずれも純正アクセサリーや市販のアウトドアギアを活用して、Honda車での車中泊やキャンプといったアウトドアシーンを体感できる。

他にも子供から大人まで楽しめる、クルマや純正アクセサリーに関するクイズラリーなどのコンテンツも用意している。

イベントは4月4日・5日の10時から17時まで。入場無料、ペットOK、雨天決行となっている。