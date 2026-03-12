ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダアクセス、車中泊仕様のフリードやN-VAN e:出展へ…アウトドアデイジャパン東京2026

FREED CROSSTAR
  • FREED CROSSTAR
  • N-VAN e:
  • CR-V

ホンダアクセスは、4月4日・5日に代々木公園イベント広場・けやき並木(東京都渋谷区)で開催される国内最大級のアウトドアイベント「アウトドアデイジャパン東京2026」にHondaキャンプとして出展する。

【画像全3枚】

「楽しい休日。とことん、遊び尽くすぞ。」をテーマに、Hondaキャンプブースでは、車中泊やキャンプに使えるHonda車を展示。実際のアウトドアシーンを再現し、クルマならではの楽しみかたを体感できるブースとなっている。

車中泊に最適な「フリードクロスター」や「N-VAN e:」は、車内の平らな就寝スペースの紹介だけでなく、具体的な車中泊の楽しい過ごしかたを提案する。クルマに乗り込んで雰囲気を体感することも可能だ。

フリードクロスター(5人乗り)は、簡単なシートアレンジで後席を広く平らなスペースにできる。今回はミニプロジェクターとスクリーンを設置して車内をシアタールームに。車中泊ができるクルマだからこその楽しみかたを提案する。

軽EVバンのN-VAN e:では、純正アクセサリーの給電アイテムを使い、クルマに蓄電された電気をAC100V/最大1500Wで取り出してアウトドアレジャーに使うことができる。豆を挽いてお湯を沸かし、アウトドアで淹れて飲むコーヒーは格別。贅沢でゆったりとした時間の流れを感じられるシーンを演出する。

2026年2月に発売したばかりの新型「CR-V」は、SUVならではの積載性に加えてSPORTS e:HEVによる上質で爽快な走りで、アウトドアアクティビティへのドライブも楽しめるモデルだ。Honda純正愛犬用アクセサリー「Honda Dogシリーズ」を装着し、後席や助手席に愛犬専用のスペースを作ることができ、愛犬との快適なドライブを楽しめる。「愛犬と一緒のデイキャンプ」がテーマの展示となっている。

いずれも純正アクセサリーや市販のアウトドアギアを活用して、Honda車での車中泊やキャンプといったアウトドアシーンを体感できる。

他にも子供から大人まで楽しめる、クルマや純正アクセサリーに関するクイズラリーなどのコンテンツも用意している。

イベントは4月4日・5日の10時から17時まで。入場無料、ペットOK、雨天決行となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

イベント開催予定

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES