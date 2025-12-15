ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スズキ『ハヤブサ』がマイナーチェンジ！ 特別色「パールビガーブルー」登場、229万9000円から

スズキ ハヤブサがマイナーチェンジ。写真は特別色の「パールビガーブルー」
  • スズキ ハヤブサがマイナーチェンジ。写真は特別色の「パールビガーブルー」
  • スズキ ハヤブサ（パールビガーブルー）
  • スズキ ハヤブサ（パールビガーブルー）
  • スズキ ハヤブサ（ブリリアントホワイト/パールビガーブルー）
  • スズキ ハヤブサ（ブリリアントホワイト/パールビガーブルー）
  • スズキ ハヤブサ（グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド）
  • スズキ ハヤブサ（グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド）
  • スズキ ハヤブサ（ギャラクシーグレーメタリック/キャンディバーントゴールド）

スズキは、フラッグシップの大型二輪車『Hayabusa（ハヤブサ）』をマイナーチェンジして、12月24日より全国のスズキ「ETC2.0 車載器 標準搭載車 取扱店」で発売する。価格は、229万9000円から。

【画像】マイナーチェンジした「スズキ ハヤブサ」

ハヤブサは、1999年に初代モデル、2007年に2代目モデル、2021年4月に3代目として全面改良して発売。初代から続く開発コンセプト「Ultimate Sport（究極のスポーツバイク）」のもと、高い空力特性を持つ独特のデザインや優れた走行性能で世界中にファンを持つスズキのフラッグシップモデルだ。

一目でハヤブサとわかるデザインは、流麗なフォルムに大胆な面使いと前傾姿勢でシャープかつエッジの効いたスタイリングを採用。ボディーカラーはフロントフェイス左右にある吸気口、ボディー側面、リヤまわりに車体色とは異なるアクセントカラーを用いたツートーンカラーとした。

また、吸気口の縁にはポジションライト組み込み型ターンシグナルを採用している。

スズキ ハヤブサ（グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド）スズキ ハヤブサ（グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド）

1339cc直列4気筒エンジンは、電子制御スロットルの採用や吸排気の機構変更などにより、低中速域における出力とトルクを向上しながら、空力特性の追求によって高速性能を落とすことなく、令和2年国内排出ガス規制に対応。

電子制御システム S.I.R.S.（スズキインテリジェントライドシステム）には、出力特性、トラクションコントロール、エンジンブレーキコントロールなど5つの制御レベルを選択できるSDMS-α（スズキドライブモードセレクターアルファ）を採用したほか、設定速度を超えないようにするアクティブスピードリミッターを採用。

各種の電子制御のモード数を多く設定することで、街乗りやツーリングなど 様々な走行シーンやユーザーの好み、技量に対応できるようにした。日本専用装備としてツーリング時の利便性を高めるETC2.0車載器を標準装備している。

今回、バッテリーにリチウムイオンバッテリーを採用。さらに車載式故障診断装置（OBD-II）の監視要件のうち、触媒劣化に対応した。

スズキ ハヤブサ（パールビガーブルー）スズキ ハヤブサ（パールビガーブルー）

カラーリングは、特別色の青「パールビガーブルー」を設定。標準色は「ブリリアントホワイト/パールビガーブルー」「ギャラクシーグレーメタリック/キャンディバーントゴールド」「グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド」をラインアップする。

さらに、ユーザーの好みに応じて外装色の組み合わせや前後ホイールのカラーを選択できる「カラーオーダープラン」を設定。「カラーオーダープラン」では、外装カウル3色、外装アクセントカラー3色、ホイール3色を組み合わせることができる。「カラーオーダープラン」は受注生産で、一部取り扱いをしていない販売店もあるので注意だ。受注は 2026年1月7日10時から開始予定。

スズキホームページでは、標準車体色3色を含む全18パターンの組み合わせの画像を「Hayabusa カラーオーダープラン」サイトで確認することができる。

価格は、標準モデルが229万9000円。「スペシャルエディション」が238万7000円、「カラーオーダープラン」が2 35万4000円となっている。

スズキ ハヤブサ「カラーオーダープラン」で選べる組み合わせスズキ ハヤブサ「カラーオーダープラン」で選べる組み合わせ
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ハヤブサ

スズキ モーターサイクル

スズキ

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES