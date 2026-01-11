「見る、触る、操る」楽しさを追求した、トヨタ『アルテッツァ』という“高貴な”FRセダン【懐かしのカーカタログ】

トヨタ『アルテッツァ』の国内デビューは1998年10月のこと。翌1999年には欧州、北米向けにレクサスから『IS』として登場。ISが全車6気筒エンジンを搭載したのに対して、国内のアルテッツァには6気筒エンジン1機種と4気筒エンジンが設定されたのが特徴だった。

【画像】トヨタ『アルテッツァ』当時のカタログ

“ドライビングそのものを楽しむドライバーのための新型FRスポーツセダン”がコンセプト。車名はイタリア語で“高貴”を意味した。

トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ

ボディサイズは全長×全幅×全高＝4400×1720×1410mm、ホイールベースは2670mm。アンダーボディとキャビンを一体化させ、4輪の踏ん張り感を出す前後フェンダーフレア、低いフロントノーズなどで構成されるダイナミックなフォルムが印象的だった。

ちなみに前軸中心とエンジン中心の距離は4気筒（3S-GE型）で75mm、6気筒（1G-FE型）で57mmとしたフロントミッドシップレイアウトを採用。エンジンルーム内のバッテリーと後席下のガソリンタンクは、車両重心位置にできるだけ近づけて配置されていた。

トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ

デュアルVVT-i採用の2リットル4バルブDOHCの3S-GE型は、6速MT車で最高出力210ps／7600rpm、最大トルク22.0kg－m／6400rpm、5速AT車で同・200ps／7000rpm、同・22.0kg－m／4800rpm。可変吸気システムACISも採用した2リットル6気筒4バルブDOHCの1G-FE型は最高出力160ps／6200rpm、最大トルク20.4kg－m／4400rpmで4速ATが組み合わせられた。

トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ

MT、ATともに表面が金属の球形シフトノブを採用、クロノグラフをモチーフにしたメーターなどとともに、見る、触る、操るの楽しさを追求していた。

