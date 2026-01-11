ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「見る、触る、操る」楽しさを追求した、トヨタ『アルテッツァ』という“高貴な”FRセダン【懐かしのカーカタログ】

トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ
  • トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ
  • トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ
  • トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ
  • トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ
  • トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ
  • トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ
  • トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ
  • トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ

トヨタ『アルテッツァ』の国内デビューは1998年10月のこと。翌1999年には欧州、北米向けにレクサスから『IS』として登場。ISが全車6気筒エンジンを搭載したのに対して、国内のアルテッツァには6気筒エンジン1機種と4気筒エンジンが設定されたのが特徴だった。

【画像】トヨタ『アルテッツァ』当時のカタログ

“ドライビングそのものを楽しむドライバーのための新型FRスポーツセダン”がコンセプト。車名はイタリア語で“高貴”を意味した。

トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログトヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ

ボディサイズは全長×全幅×全高＝4400×1720×1410mm、ホイールベースは2670mm。アンダーボディとキャビンを一体化させ、4輪の踏ん張り感を出す前後フェンダーフレア、低いフロントノーズなどで構成されるダイナミックなフォルムが印象的だった。

ちなみに前軸中心とエンジン中心の距離は4気筒（3S-GE型）で75mm、6気筒（1G-FE型）で57mmとしたフロントミッドシップレイアウトを採用。エンジンルーム内のバッテリーと後席下のガソリンタンクは、車両重心位置にできるだけ近づけて配置されていた。

トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログトヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ

デュアルVVT-i採用の2リットル4バルブDOHCの3S-GE型は、6速MT車で最高出力210ps／7600rpm、最大トルク22.0kg－m／6400rpm、5速AT車で同・200ps／7000rpm、同・22.0kg－m／4800rpm。可変吸気システムACISも採用した2リットル6気筒4バルブDOHCの1G-FE型は最高出力160ps／6200rpm、最大トルク20.4kg－m／4400rpmで4速ATが組み合わせられた。

トヨタ・アルテッツァ 当時のカタログトヨタ・アルテッツァ 当時のカタログ

MT、ATともに表面が金属の球形シフトノブを採用、クロノグラフをモチーフにしたメーターなどとともに、見る、触る、操るの楽しさを追求していた。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

懐かしのカーカタログ

トヨタ アルテッツァ

トヨタ自動車

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES