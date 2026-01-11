【収納アイテム特集】“かけるところ”を作れたら荷物が散らばらない！…便利なフック［特選カーアクセサリー名鑑］

アイデアが光る秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当コーナー。今回は「収納アイテム特集」の第2弾をお届けする。ちょっとした買い物に出たときに、レジ袋やエコバッグが車内で転がって荷物が散乱……、こんな経験をしたことはないだろうか。

【画像全8枚】

今回は、そんな不運を防止可能な“便利フック”を取り上げる。

最初に、「SEIWA（セイワ）」からリリースされているこちら、『レザー調ツインシートフック（WA161）』（価格：オープン、実勢価格：1280円前後）からお見せする。当品は、シートのヘッドレストシャフトに引っかけて使えるフックだ。これを用いればレジ袋やエコバックを簡単にかけられて、中の荷物が車内で散らばるのを防げる。

SEIWA・レザー調ツインシートフック（WA161）

という至ってシンプルなひと品だが、当品は見た目にもこだわりが注がれているところがストロングポイント。高級感あるレザー調で仕上げられているので、ハイソな車種で使ってもインテリアとしっくり馴染む。しかも軟質素材でできているので、シートの形状にナチュラルに追従し後付け感が出にくい。

なお、フックが1つだけの一層シンプルな『レザー調シングルシートフック（WA160）』（価格：オープン、実勢価格：1080円前後）もラインナップする。

SEIWA・レザー調シングルシートフック（WA160）

次いでは、「EXEA（エクセア）」の『ダブルベンリフック（EE-45）』（価格：オープン、実勢価格：640円前後）をフィーチャーする。当品は、機能的にも形状的にもムダのないシンプルなひと品だ。ヘッドレストシャフトに簡単に装着できて、しかもコンパクトなので収まりも良い。

EXEA・ダブルベンリフック（EE-45）

またヘッドレストシャフトの太さ違いにも対応できるよう、Φ12用のスペーサーも付属する（本体はΦ14に対応）。フックは2つ装備されているので収納力も高い。シートの前でも後ろでも使用が可能。荷物をかけても安定する二股平行フック設計が採用済みだ。フックはヘッドレストシャフトのすぐそばにあった方が良いと思うのなら、当品が向く。

もう1つ、「EXEA」から発売されているこちら、『シートベンリフック（EE-46）』（価格：オープン、実勢価格：860円前後）を取り上げる。こちらもシートのヘッドレストシャフトに引っかけて簡単に装着できるフックだが、当品は全体がベルト状になっているところが特長だ。

EXEA・シートベンリフック（EE-46）

フックは計3つ、装備されている。ベルトの途中に1つ、ベルトの先端に1つ、そしてその先端部分をバックルに差し込んでループベルトとしても使用が可能だ。荷物によってはフックにはかけづらい場合があるが、当品ならばベルトを荷物の持ち手等に通してかけられる。なおこれも、シートの前側にも後ろ側にも装着できる。かけたいものがさまざまある場合には、こちらが便利だ。

今回は以上だ。次回以降も気の利いた便利「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。