ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

音楽をワイヤレスで聴けてないのなら、最新「FMトランスミッター」に要注目！［特選カーアクセサリー名鑑］

Kashimura・FMトランスミッター USB-C電源（KD-286）
  • Kashimura・FMトランスミッター USB-C電源（KD-286）
  • Kashimura・FMトランスミッター USB-C電源（KD-286）
  • Kashimura・FMトランスミッター フルバンド USB2ポート（KD-271）
  • Kashimura・FMトランスミッター フルバンド USB2ポート（KD-271）
  • SEIWA・Bluetooth FMトランスミッター（ BTF110）
  • SEIWA・Bluetooth FMトランスミッター（ BTF110）

アイデアが光る便利「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介している当連載。今回は、「FMトランスミッター」を取り上げる。シンプルタイプから高機能型まで趣きの異なる3種を集めた。FMトランスミッターの購入を考えていたのなら、ぜひともチェックを。

【画像全6枚】

さて、今や多くのドライバーが車内でスマホを音楽プレーヤーとして活用し、そのスマホをBluetoothにて繋いでいる。Bluetooth接続ならワイヤレスで繫がり、都度の接続が自動で行われ、曲送り等の基本操作を車載機側でも行える。

しかし愛用のメインユニットがBluetoothに対応していないとこの利点を享受できない。でも、手はある。Bluetoothに対応したFMトランスミッターを使えば話が変わる。これとスマホとがBluetoothで繫がり、これが発信するFM電波をメインユニットのラジオチューナーで受ければワイヤレス接続が完成される。

かくしてFMトランスミッターは隠れたヒット商品となっていて、さまざまなメーカーからいろいろな機種がリリースされている。

Kashimura・FMトランスミッター USB-C電源（KD-286）Kashimura・FMトランスミッター USB-C電源（KD-286）

では具体的にはどのようなものがあるのか、注目作を紹介していこう。まずはKashimura（カシムラ）の新作から。『FMトランスミッター USB-C電源（KD-286）』（価格：オープン、実勢価格：2280円前後）をフィーチャーする。当品は、USB-Cポートに挿して使用するタイプで、シンプル＆コンパクトであることがストロングポイントだ。。

なのでリモコン機能を搭載しないので、曲送り等の基本操作もスマホ側にて行うこととなるのだが、プレイリストをシャッフル再生することが多い場合は操作をする機会はそもそも少ないので、その点はマイナスポイントにはなりにくい。なお、エンジンオフ時には再生を一時停止し、再び電源が入ったときには自動で再接続してくれる。

Kashimura・FMトランスミッター フルバンド USB2ポート（KD-271）Kashimura・FMトランスミッター フルバンド USB2ポート（KD-271）

次いでKasimuraのアイテムをもう1つ紹介しよう。それはこちら『FMトランスミッター フルバンド USB2ポート（KD-271）』（価格：オープン、実勢価格：2480円前後）だ。こちらはDCソケットに挿して使うタイプだ。なお当品もコンパクトであることを特長としているが、それでいて高機能。リモコン機能も搭載するのでBluetooth接続の利点をフルに手にできる。

そして、使用するFM電波は周波数76.0MHz～90.0MHzの範囲の中で0.1MHz間隔で選択でき、高速充電対応のUSB充電ポートを2口装備し、microSDカードとUSBメモリの音楽データも再生できる。

SEIWA・Bluetooth FMトランスミッター（ BTF110）SEIWA・Bluetooth FMトランスミッター（ BTF110）

最後にもう1つ、「SEIWA（セイワ）」の定番品、『Bluetooth FMトランスミッター（ BTF110）』（価格：オープン、実勢価格：5480円前後）をお見せする。当品もDCソケットに挿して使うタイプだが、こちらは曲名や音量等の情報を表示できるカラーディスプレイを装備する。なのでその分筐体は大きくなるが、逆にメカっぽい存在感を発揮するので、インテリアにてオブジェ的な魅力も放つ。

そして高機能。ワイドFM321ch対応で、76.0～108.0MHzの範囲で0.1MHz刻みで周波数を選択でき、microSDやUSBメモリの音楽データも再生できる。イコライザーや電圧表示、充電用USBポートも装備する。

今回は以上だ。次回以降も気の利いた「カーアクセサリー」を厳選して紹介していく。お楽しみに（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


カシムラ スマホの音楽をワイヤレスで聴く Bluetooth FMトランスミッター / 高出力対応USB2ポート&音楽データ再生機能付 フルバンド NKD-271
￥1,889
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

セイワ(SEIWA) 車内用品 Bluetooth FMトランスミッター BTF110 USBメモリ音楽再生 ハンズフリー通話 イコライザー機能 AUX出力端子 曲名表示機能 USBポート充電 MAX18W DC12-24V車対応
￥4,821
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

特選カーアクセサリー名鑑

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES