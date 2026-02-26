『ジムニー』シリーズの車内を手軽に一変、カーメイトから「ジムニー専用ブラックAピラーカバー」発売

カーメイトから、「ジムニー専用ブラックAピラーカバー」［CX530K］が新発売。価格はオープンで、同社公式オンラインストア税込み価格は1万3200円となっている。

【画像】カーメイトのジムニー専用ブラックAピラーカバー

本製品はスズキ・ジムニー（JB64W）、ジムニーシエラ（JB74W）、ジムニーノマド（JC74W）の右ハンドル車専用に設計された純正交換用Aピラーカバーで、運転席側と助手席側のセットとなる。ブラックシボ仕上げのカバーに交換することで、フロント周りをブラックで統一し、高級感と引き締まった印象を車内に加えることができる。

カーメイトのジムニー専用ブラックAピラーカバー

取り付けは工具や難しい技術が不要で、純正ピラーカバーを外して付け替えるだけの簡単作業だ。片側わずか5分で取り付けが完了する。

左右のピラーカバーには、カメラネジ（1/4インチ雌ネジ）を各4個内蔵している。市販のカメラネジ対応アタッチメントや周辺機器を取り付けることができ、アイデア次第で自由にカスタマイズを楽しめる（ただしカメラネジにアタッチメントを取り付けた状態では走行不可）。

対応車種は2018年7月以降のジムニー（JB64W）とジムニーシエラ（JB74W）、2025年4月以降のジムニーノマド（JC74W）の右ハンドル車。2025年11月以降の仕様変更車には適合しない場合がある。本製品は保安基準に基づく車検対応品として設計、生産されている。

