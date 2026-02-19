洗車時の悩み別で選べる「プロ級の洗浄力」、カーメイトがボディクリーナー3種を発売

カーメイトから、洗車時に落としにくい汚れへ的確に対処する新ボディクリーナー「下地リセットシャンプー」「鉄粉除去スプレー」「艶クリーム」の3製品が新発売。

【画像】悩み別で選べる「プロ級の洗浄力」ボディクリーナー3種

今回発売されたのは、「水アカ」「古いコーティング被膜」「鉄粉」「小キズ・くすみ」など、ボディ表面の悩みに応えるため用途を明確にし、利用者が選びやすいようにしたクリーナー各種。全塗装色に対応し、コーティング前の下地処理としても活用できる。

下地リセットシャンプー

下地リセットシャンプー

下地リセットシャンプー［C220］は、しつこい水アカ・古いコーティングを強力に分解する作用を持つ。3つの成分で古いコーティング、水アカ、虫汚れ、融雪剤、ピッチタール、鳥フンなどを徹底的に除去する。アルカリ性クリーナーが水アカや古いコーティングを強力に分解し、キレート剤で水アカなどの原因となる金属イオン（カルシウム、マグネシウムなど）を吸着、超微粒子パウダーで分解した汚れをしっかり除去する。コーティング前に使用することで、コーティング効果を引き出す。大容量1000グラム入りだ。

鉄粉除去スプレー

鉄粉除去スプレー

鉄粉除去スプレー［C221］は、高濃度のチオグリコール酸アンモニウムが鉄粉を化学分解する。ボディの平らな面・縦の面どちらにも留まる高粘度処方で、高い鉄粉分解力を実現した。ボディにスプレーするだけで、液が広範囲に広がる拡散スプレーを採用し、作業が円滑に進む。ボディだけでなく、ホイールのブレーキダストにも効果がある（アルミホイールのみ使用可能）。チオグリコール酸アンモニウムの嫌な臭いを軽減した低臭タイプ（フルーティフローラルの香り付き）で、大容量1000ミリリットル入りだ。

艶クリーム

艶クリーム

艶クリーム［C222］は、小キズをならし、艶を出す。超微粒子パウダーが、小キズやくすみ、ウォータースポット、水アカをしっかり除去する。艶を引き出す保護成分配合で深い仕上がりになる。塗装面（ボディ、バンパーなど）だけでなく、クロームメッキ（ドアノブ、グリル、ホイールなど）やクリア樹脂（ドアバイザー、ヘッドライトなど）にも使用可能だ。乾いた面・濡れた面どちらでも使用でき、1本で「キズ消し+ツヤ出し+保護」の3役を実現する。

なお、価格はいずれもオープンだが、同社公式オンラインストアでの販売価格は下地リセットシャンプーが1780円、鉄粉除去スプレーが1980円、艶クリームが1480円となっている（いずれも税込み）。