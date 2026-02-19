ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

洗車時の悩み別で選べる「プロ級の洗浄力」、カーメイトがボディクリーナー3種を発売

カーメイト、悩み別で選べる「プロ級の洗浄力」ボディクリーナー3種を発売
  • カーメイト、悩み別で選べる「プロ級の洗浄力」ボディクリーナー3種を発売
  • 下地リセットシャンプー
  • 鉄粉除去スプレー
  • 艶クリーム
  • 下地リセットシャンプー
  • 下地リセットシャンプー
  • 下地リセットシャンプー
  • 下地リセットシャンプー

カーメイトから、洗車時に落としにくい汚れへ的確に対処する新ボディクリーナー「下地リセットシャンプー」「鉄粉除去スプレー」「艶クリーム」の3製品が新発売。

【画像】悩み別で選べる「プロ級の洗浄力」ボディクリーナー3種

今回発売されたのは、「水アカ」「古いコーティング被膜」「鉄粉」「小キズ・くすみ」など、ボディ表面の悩みに応えるため用途を明確にし、利用者が選びやすいようにしたクリーナー各種。全塗装色に対応し、コーティング前の下地処理としても活用できる。

下地リセットシャンプー下地リセットシャンプー下地リセットシャンプー下地リセットシャンプー

下地リセットシャンプー［C220］は、しつこい水アカ・古いコーティングを強力に分解する作用を持つ。3つの成分で古いコーティング、水アカ、虫汚れ、融雪剤、ピッチタール、鳥フンなどを徹底的に除去する。アルカリ性クリーナーが水アカや古いコーティングを強力に分解し、キレート剤で水アカなどの原因となる金属イオン（カルシウム、マグネシウムなど）を吸着、超微粒子パウダーで分解した汚れをしっかり除去する。コーティング前に使用することで、コーティング効果を引き出す。大容量1000グラム入りだ。

鉄粉除去スプレー鉄粉除去スプレー鉄粉除去スプレー鉄粉除去スプレー

鉄粉除去スプレー［C221］は、高濃度のチオグリコール酸アンモニウムが鉄粉を化学分解する。ボディの平らな面・縦の面どちらにも留まる高粘度処方で、高い鉄粉分解力を実現した。ボディにスプレーするだけで、液が広範囲に広がる拡散スプレーを採用し、作業が円滑に進む。ボディだけでなく、ホイールのブレーキダストにも効果がある（アルミホイールのみ使用可能）。チオグリコール酸アンモニウムの嫌な臭いを軽減した低臭タイプ（フルーティフローラルの香り付き）で、大容量1000ミリリットル入りだ。

艶クリーム艶クリーム艶クリーム艶クリーム

艶クリーム［C222］は、小キズをならし、艶を出す。超微粒子パウダーが、小キズやくすみ、ウォータースポット、水アカをしっかり除去する。艶を引き出す保護成分配合で深い仕上がりになる。塗装面（ボディ、バンパーなど）だけでなく、クロームメッキ（ドアノブ、グリル、ホイールなど）やクリア樹脂（ドアバイザー、ヘッドライトなど）にも使用可能だ。乾いた面・濡れた面どちらでも使用でき、1本で「キズ消し+ツヤ出し+保護」の3役を実現する。

なお、価格はいずれもオープンだが、同社公式オンラインストアでの販売価格は下地リセットシャンプーが1780円、鉄粉除去スプレーが1980円、艶クリームが1480円となっている（いずれも税込み）。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーメイト

洗車

カーケア

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES