ヘッドライトの黄ばみ除去と黒樹脂復活！ カーメイトから2つの補修ケミカル「復活王」発売

カーメイトから補修ケミカルの新製品「復活王」シリーズが登場。ヘッドライト用と黒樹脂用の2製品が販売開始され、高効果と高持続をテーマに開発された補修作業にこだわる上級者向けの製品だ。価格はいずれもオープン。

【画像】カーメイトの補修ケミカル「復活王」

復活王 ヘッドライト用［C199］は、ヘッドライトの黄ばみを除去し透明感を長期間維持する製品だ。作業は磨いて塗るだけの2工程で完結する。プロ仕様の耐水研磨シートを採用し、水を付けて研磨を繰り返すことで深いキズを入れずに黄ばみだけを除去できる。

特徴は紫外線硬化型コーティングの採用だ。研磨後は白っぽい状態だが、コーティング施工後はクリアな透明感が得られる。この処方により約2年の耐久性を実現した。マスキングテープや研磨用パッドなど施工に必要なキットも充実している。同社公式オンラインストア税込み価格は1980円。

復活王 ヘッドライト用

復活王 黒樹脂用［C198］は、ロングセラーの黒樹脂復活剤の処方を強化した製品だ。表面を整えて黒さを蘇らせるプライムリペア機能を搭載し、硬化剤と紫外線吸収剤のハイブリッドシールドで約2年の耐久性を持つ。

2種の専用ツールを用意し、バンパーなどの広い面からワイパーの根元やエンブレム横、多角形状の狭いグリルまで丁寧に施工できる。近年増加しているSUVの黒樹脂面に合わせて内容液も10mlに増量した。同社公式オンラインストア税込み価格は1480円。

復活王 黒樹脂用

両製品とも外部機関での試験により性能が確認されている。補修作業にこだわる上級者のニーズに応え、仕上がりの質と耐久性で従来品を大きく上回る性能を実現している。