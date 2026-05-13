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トヨタ『RAV4』のインテリアを快適に！ カーメイト、専用グッズ3アイテムを発売

カーメイト、トヨタ『RAV4』専用カーインテリアグッズ3アイテムを発売
  • カーメイト、トヨタ『RAV4』専用カーインテリアグッズ3アイテムを発売
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  • RAV4専用ドリンクホルダー
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カーメイトが、トヨタ『RAV4』専用に設計した「ドリンクホルダー 運転席用／助手席用」「ティシューケース」「ETCカバー」を公式オンラインストアおよびECサイトで販売開始した。いずれも“まるで純正”コンセプトのもと、インテリアに馴染むデザインと質感、機能性が備わっている。

【画像】トヨタ『RAV4』専用インテリアグッズ

ドリンクホルダーは、エアコン吹き出し口上部のフィンにフックを引っ掛け、粘着テープで固定する新しい取り付け方法が採用されている。取り付けた状態でもエアコンフィンの調節が可能だ（同機構は特許出願済み）。金属バネを使った可動式アームが直径もしくは対角の長さ53～74mmの容器に対応し、ホルダー底面にはスポンジクッションが配置されることで走行中のガタつきが抑えられる。工具不要で取り付けられる点も特長だ。

RAV4専用ドリンクホルダーRAV4専用ドリンクホルダー

ティシューケースは、運転席と助手席の双方から手が届きやすいディスプレイ裏のデッドスペースに設置するタイプ。H45mm×W200mm×D125mmまでの袋タイプのティシューに対応し、ティシューケースと小物入れの2通りの使い方ができる。ディスプレイの高さより低い設計で視界を遮らず、走行中にフタを閉じればティシューのフロントガラスへの映り込みも防げる。Oリングの配置を工夫することで多方向からの干渉が緩和され、走行中のカタカタ音を抑える静音設計が施されている（特許出願済み）。センターコンソールのトレイなどに施されたデザインがケース内側の意匠として採用されており、車内との一体感が高められている。

RAV4専用ティシューケースRAV4専用ティシューケース

ETCカバーはETC車載器を覆って視覚的に隠すことで、ETCカードの盗難リスクを軽減する製品。フタのオモテ面には駐車券などを挟めるチケットクリップが装備されている。内装のデザインと調和する仕上がりで、工具不要で取り付けられる。

RAV4専用ETCカバーRAV4専用ETCカバー

各製品のサイズは、ドリンクホルダー運転席用［NZ274K］がH88×W169×D135mm・140g、助手席用［NZ275K］はH88×W168×D135mm・142g、ティシューケース［NZ276K］はH87×W260×D180mm・505g、ETCカバー［CX527K］はH79×W125×D35mm・60g。

価格はいずれもオープンで、税込み公式オンラインストア価格ではドリンクホルダー運転席用/助手席用がそれぞれ4880円、ティシューケースは8980円、ETCカバーが2180円。

対応車種はトヨタ・RAV4（AXAN62, AXAN64, AXAP62, AXAP64 2025年12月～）で、いずれも右ハンドル車専用となっている。

《ヤマブキデザイン》

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