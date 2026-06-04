「ツイーター」は、“カスタム”すると音が良くなる!?［スピーカー交換丸わかり］

「スピーカー交換」に興味を抱くドライバーは少なくないに違いない。しかしその思いを実行に移すドライバーは多くない。分かりづらかったり不安に思うポイントがあるからだろう。当連載は、それらの払拭を目指して展開している。

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◆「 ツイーター」を音にこだわって取り付けたいなら、選択するべきは「カスタム」！

今回も、前回に引き続いて「 ツイーター」をどう付けるかについて解説していく。なお、ツイーターの取り付け位置のスタンダードは「純正位置」と「ダッシュボード」の上」だ。前者では、そこにすんなり入るサイズであることが条件となるが、そうであればインテリアの見た目を変えずに付けられて、後者ではそれを行える「 マウント」が付属していることが条件となるが、そうであれば取り付けコストの抑制が効きしかも音的にも利点が得られる。

しかしながら、音にこだわった取り付け方をしたいと思うなら、他の手があることも覚えておきたい。他の手とはズバリ、カスタム・インストールだ。

ツイーターのカスタム・インストールとは、、どこかしらの内装パネルを“改造”してそこにツイーターを埋め込むという手法のことをいう。なお、それを行う場所は「Aピラー」もしくは「ドアミラー裏」、これらのいずれかである場合がほとんどだ。

「ツイーター」がドアミラー裏に「カスタム・インストール」されたオーディオカーの一例（製作ショップ:アンティフォン＜石川県＞）。

◆「スピーカー」はしっかり固定できるか否かで音が変わる!?

さて、カスタム・インストールが音的に有利であるポイントとは何かというと…。

それは主には2つある。1つは「しっかり固定できること」で、もう1つは「角度設定の自由度が高いこと」、これらだ。

それぞれがどういうことなのかを説明していこう。まずは「しっかり固定できること」について。「スピーカー」は何であれ、取り付けにおいては「がっちりと固定できるかどうか」が重要となる。そうすることで足場が固まり踏ん張りが効くので、振動板を動かそうとするエネルギーをロスしなくなるからだ。

ちなみにマウントを用いてダッシュボードの上に取り付けるとき、ビスを用いてマウントを固定するならかなり強固に装着できるが、多くの場合は両面テープで付けられる。となるとビスでとめるのと比べて固定の強度は低くなる。

その点カスタム・インストールでは、ツイーターをがっちりとめられる。

「ツイーター」がドアミラー裏に「カスタム・インストール」されたオーディオカーの一例（製作ショップ:アンティフォン＜石川県＞）。

◆ツイーターは角度が少し変わると聴こえ方も変化する。ゆえに向きの吟味は大切！

そしてカスタム・インストールでは、パネルをくり抜いてそこにベースとなるパーツを埋め込みツイーターを固定するのだが、改造するわけなのでツイーターの向きをいかようにも設定できる。

対してマウントを用いて取り付ける場合には、ダッシュボードが傾いているとツイーターがあらぬ方向を向きかねない。マウントが可動式になっていればある程度は角度を変えられるが、それにも限度があるのでベストな向きにできないことも、可能性としては起こり得る。

で、そうなるのが上手くない理由は以下のとおりだ。音は音程が高くなるほど真っ直ぐに進もうとする性質が強くなる。なので、ツイーターと正対できた方が得られる情報量が多くなる。そして向きが少し変わると聴こえ方にも変化が現れる。カスタム・インストールを行う場合には、得られる情報量の多さや聴こえ方の塩梅をより良いものへと調整できる。

今回は以上だ。次回はカスタム・インストールする場所ごとでの利点と不利点について説明する。乞うご期待。