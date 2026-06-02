ボディ剛性アップは固めれば正解ではない、走りを悪化させない補強パーツの選び方～カスタムHOW TO～

ボディ剛性アップは、パワーアップや足回り変更と並ぶ定番チューニング。ただし固めれば良いわけではなく、目的に合った補強選びが重要だ。

◆ボディ剛性アップは固めれば良いわけではない

パワーアップや足回りの変更と並んで、効果的と言われるチューニングがボディ剛性の向上だ。しかし剛性アップは単に固めれば良いという話ではない。

むやみなボディ補強は路面からの入力を逃がしきれず、かえってタイヤの限界を下げてしまうリスクもある。また重量増によるハンドリングの悪化もあり得る。ではどんなボディ剛性アップチューニングを選べば良いのだろうか。

サスペンションがきっちりと仕事をするためには、その土台となるボディがしっかりとしている必要がある。逆に言えば、しっかりとしたボディを手に入れれば、足まわりはもっとしなやかに動くことができる。

車体が旋回Gや路面の凹凸を受けた際、ボディはわずかに歪んでいる。このボディの動きによって衝撃や振動を吸収しているが、動きが大きすぎれば曖昧な挙動や操作に対する反応の遅れなどが起きてしまう。

そこで手軽なボディ剛性チューニングとして、昔から支持されてきたのがストラットタワーバーの追加である。

◆ストラットタワーバーは最初に選びやすいボディ補強

ストラットタワーバーは左右のアッパーマウントを連結することで、ストラットタワーの動きを抑制するパーツだ。

フロントタイヤからの入力を受け止めているストラットタワーは、わずかではあるが歪みなどが起き、それが曖昧なハンドリングをもたらしていることがある。そこで左右のストラットタワーをつなぐことで、ステアリング操作に対する反応を高めることができる。

ステアリング操作に関わるフロントの剛性アップということもあり、その効果を感じやすい。そのためボディ剛性アップチューンの最初の一手として使われることが多いのだ。

メリットは装着しやすく、ステアリングレスポンスの変化を体感しやすいこと。一方で車種や足回りの仕様によってはフロントだけが強く感じられ、前後バランスに違和感が出ることもある。まずは車種別の適合品を選び、街乗り中心なのかワインディング重視なのか、目的を決めて導入するのが良いだろう。

◆フロア下補強は効きやすいが最低地上高と重量に注意

次に支持されているのが、フロア下へのメンバーブレースなどの追加だ。

多くのクルマでボディにサブフレームが取り付けられ、そのサブフレームからサスペンションアームが伸びている。そこでボディとサブフレームの接合を強化したり、サブフレーム自体の剛性を高めることで無駄な動きが減り、ハンドリングが良くなるというのがフロア下剛性チューンの狙いである。

見た目にはなにも変わらないが、フロア下のチューニングはその効果を感じやすい。とくにサブフレームとボディの接合を高める部分などは動きやすく、効果が大きいと言える。フロア下補強を選ぶ際の比較軸は、効果の大きさ、重量増、最低地上高、乗り心地への影響だ。

・期待できる効果：サブフレーム周辺の無駄な動きを抑え、ステアリング操作への反応を高めやすい

・注意点：補強しすぎると曲がりにくさや乗り心地の硬さにつながることがある

・対策：装着前に車高、最低地上高、車検への影響、使用するステージを確認しておく

だが気をつけたいのは、やりすぎるとハンドリングが悪化することがあること。高すぎる剛性はどっしりとしたステアリングの重さをもたらしてくれるが、曲がりにくく感じることもある。ボディは自然にしなることで曲がりやすくなる。その効果を妨げてしまうこともあるのだ。

またフロア下の補強パーツは、それ自体が最低地上高になってしまうことがある。少し車高を下げていて、補強パーツによってそれが最低地上高となり、車検に引っかかってしまうこともあるのだ。また少なからず重量増になることも忘れずに。

◆ドアスタビライザーは手軽に試せる剛性アップパーツ

そういったデメリットが少ないボディ剛性チューンとなると、手軽なのはドアスタビライザーだ。

ドアとボディの隙間を専用パーツで埋めることで、ドア自体を構造体の一部として利用する手法である。大掛かりな加工なしにドア開口部の剛性を高めることができ、ステアリングレスポンスの改善に効果が期待できる。

メリットは加工が少なく、重量増も比較的小さいこと。デメリットとしては本格的な溶接補強ほど大きな剛性アップは期待しにくく、車種やボディ形状によって体感差が出やすい点がある。まずは街乗りやワインディングでの反応改善を狙う手軽な補強として考えると良いだろう。

◆スポット増しとロールケージは目的を明確に選ぶ

本格的なボディ補強となると、モータースポーツの世界ではスポット増しとロールケージ追加がある。

スポット増しとは、プレスした鉄板を重ねて電気を流し、接触部分を発熱させて溶接するスポット溶接を追加する手法だ。クルマのボディはこのスポット溶接で組み立てられている。その純正のスポット溶接の間にさらにスポット溶接を追加することで、ボディ剛性をアップさせるチューンを指す。

専用の設備も手間も掛かる作業だが、その数によって剛性を少し上げたり、大きく上げたりと調整できる。また重量増がないことから、レーシングカーでは好まれて使われている方法だ。ボディ全体に施すにはクルマをかなり分解しないとできないが、窓まわりやドアまわりなど比較的やりやすい部分だけ施す、手軽なスポット増しを提供しているお店もある。

ただしスポット増しは施工後に元へ戻しにくく、ボディへの負担や補修性にも関わる。ストリートカーで行う場合は、使用目的と将来的なメンテナンスまで考えてショップに相談したい。

ロールケージは車内に張り巡らされる、ジャングルのような鉄パイプを入れるチューンのこと。こちらもレーシングカーでは必須だが、実はボディ剛性アップが第一目的ではない。まずドライバーの安全性向上のために入れられるもので、クラッシュ時の乗員保護がメインの目的だ。

レーシングカーで見られる溶接取り付けであれば、ボディ剛性の向上も期待できる。しかしストリートカーで見られるフロアへのネジ留め取り付けの場合、ボディ剛性のアップはほぼ期待できない。もちろんある程度の安全性向上には効果はあるが、剛性アップがメイン目的ではないのだ。また重量が数十kg単位で増えていくので、クルマがかなり重くなることも覚悟してもらいたい。

さらに車内スペースが狭くなったり、乗降性が悪化したり、内装との干渉が起きたりする可能性もある。ロールケージは見た目の迫力だけで選ぶのではなく、サーキット走行や競技参加など目的が明確な場合に検討するのが現実的だ。

◆ボディ剛性アップは走る場所と目的で選ぶ

このようにボディ剛性のアップにはさまざまな手法があり、どれかひとつが絶対に優れるわけではない。

ストリートで手軽に変化を楽しむならストラットタワーバーやドアスタビライザー、ハンドリングの安定感を狙うならメンバーブレースなどのフロア下補強、本格的なモータースポーツ用途ならスポット増しやロールケージというように、どの方法を選ぶかがポイントになるのだ。

大切なのは、剛性を上げることそのものを目的にしないこと。乗り心地、車重、最低地上高、タイヤのグリップ、サスペンションとのバランスまで含めて考えることで、ボディ剛性アップチューニングは本来の効果を発揮する。愛車をもっと気持ちよく走らせるためには、パーツ単体の性能だけでなく、クルマ全体のバランスを見ながら補強していくことが重要だ。