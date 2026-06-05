トヨタ、「超電導液体水素ポンプ」を実戦で世界初投入…『GRカローラ』が富士24時間に挑む

トヨタ自動車が6月5日から6日に行われる「ENEOS スーパー耐久シリーズ 2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦 NAPAC富士24時間レース」に、液体水素を燃料に使う「#32 TGRR GR Corolla H2 concept」を出走させる。

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車両は「水素エンジンGRカローラ」として、世界で初めて「超電導液体水素ポンプ」を搭載する。これまでの取り組みとして、気体水素から液体水素へ燃料を変えることや、高出力と低燃費を両立する燃焼技術、最大出力での連続走行を支える耐久力のあるポンプ、水素を安全かつ速く充填する技術開発などを進めてきた。

今回のポイントは、ポンプの動力を通常の電動モーターから超電導モーターへ進化させた点だ。超電導は極低温下でのみ現象が起きるため、液体水素のマイナス253度という環境を活用できるという。

また、タンク上部に搭載していたモーターユニットを全てタンク内に搭載したことで、スペースを確保し、タンク容量は2025年最終戦時点の220Lから最大300Lへ拡大する。さらに、重量物であるモーターユニットの搭載位置を下げることで低重心化につながり、運動性能の向上も追求した。

加えて、水素エンジンとの組み合わせとして初となる「Direct Automatic Transmission（DAT）化」に挑む。トヨタは、MTと同等に戦えるオートマチックトランスミッションを目指し、DATではシフト操作に気を取られず運転に集中できるとしている。

トヨタは、カーボンニュートラル社会に向けた「マルチパスウェイ」戦略のもと、モータースポーツを「もっといいクルマづくり」につなげるとしている。