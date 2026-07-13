トヨタ、『カローラ スポーツ』を一部改良…『カローラ』誕生60周年記念車も登場

トヨタ自動車は、『カローラ スポーツ』を一部改良するとともに、『カローラ』誕生60周年を記念した特別仕様車G"Z・ACTIVE ELEGANCE"を設定し、7月13日に発売した。

【画像】トヨタ『カローラ スポーツ』の一部改良モデル

この特別仕様車はカローラシリーズ60周年記念仕様の第4弾にあたる。

■60周年記念特別仕様車の主な装備

トヨタ『カローラ スポーツ』のG“Z・ACTIVE ELEGANCE”

60周年を記念した装備として、フロントフェンダー（左右）に記念ロゴステッカーを貼付するほか、60周年ロゴ付きの合成皮革巻きインストルメントパネルを採用する。

トヨタ『カローラ スポーツ』のG“Z・ACTIVE ELEGANCE”

専用装備としては、本革＋ブランノーブを使用したフロントスポーツシート（シート表皮は特別設定色のシャトー×ブラック）を設定。ステアリングやドアトリム、インストルメントパネル・シフト周辺などに専用内装スモークシルバー加飾を施し、専用アルミペダルも装備する。

ボディカラーには特別設定色のブラック×マスタードを用意する。

なお、「ブランノーブ」はアウンデ紡織株式会社の登録商標だ。

■一部改良のポイント

トヨタ『カローラ スポーツ』一部改良モデル

一部改良では、G"Z"グレードに225/40R18タイヤ＆18×8Jアルミホイール（切削光輝＋ブラック塗装/センターオーナメント付）を標準設定し、商品力を強化した。

ボディカラーには新色を追加。モノトーンではダークブルーマイカ（G"Z"・Gに設定）とニュートラルブラック（全車設定）を、ツートーンではブラック×プラチナホワイトパールマイカおよびブラック×エモーショナルレッド（いずれもG"Z"・Gに設定）をそれぞれ新たに設定した。