『ジムニーノマド』のテールにステンレスの輝きを、ブリッツのエキゾーストシステム「ニュルスペック・カスタムエディション」適合

ブリッツのオールステンレスSUS304製マフラー「ニュルスペック・カスタムエディション」に、スズキ『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）の適合が追加された。

【画像】ブリッツのエキゾーストシステム「ニュルスペック・カスタムエディション」装着例

マフラー本体とテール部分が別体となった新構造を採用する「ニュルスペック・カスタムエディション」は、テールパイプの交換や突き出し量が容易に変更可能で、マフラー本体が鏡面仕上げによる上質な輝きと高い耐久性を誇る、SUS304製オールステンレスマフラーだ。

排気効率にもこだわり、車種別に専用設計されたパイプレイアウトとサイレンサーサイズを採用。新制度「交換用マフラーの事前認証制度」取得済みのため、車検も問題なくクリアできる。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC） スズキ・ジムニーノマド装着例

今回追加のジムニーノマド用ではテール部品（Φ114.3）によりフォージドカーボンテール（FC）/カーボンレッドテール（CR）/チタンカラーテール（VSR）/ステンレステール鏡面仕上げ（VS）の4種類のセットが用意されている。通常はマフラー本体とのセット販売だが、テール部分のみの単品販売も行われているので、気分に合わせてテール部分を交換することが可能となっている。必要テール本数は2本。

価格はフォージドカーボンテールセット（FC）が16万6100円、カーボンレッドテールセット（CR）が15万2900円、チタンカラーテールセット（VSR）が10万8900円、ステンレステールセット（VS）が9万7900円。また、交換用Φ114.3のテールパーツはフォージドカーボンテール（FC）が4万6200円、カーボンレッドテール（CR）が3万9600円、チタンカラーテール（VSR）が1万7600円、ステンレステール（VS）は1万2100円（価格はすべて税込み）。なお、マフラーレイアウトは2本出しのためテールはいずれも2個必要だ。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション カーボンレッドテールセット（CR） スズキ・ジムニーノマド用

マフラーの近接排気騒音は83dB（純正78dB）、最低地上高は315mm（テール部）、重量は約5.4kg（純正4.7kg）、AT車専用、新制度適合となっている。

同製品装着時のサウンドもYouTube BLITZ OFFICIAL CHANNELにて公開中だ。