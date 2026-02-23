ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ『N-ONE RS』の排気効率アップ！ ブリッツのエキゾーストシステム「ニュルスペック・カスタムエディション」登場

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション チタンカラーテールセット（VSR）　ホンダ・N-ONE RS（JG3）装着例
  • ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション チタンカラーテールセット（VSR）　ホンダ・N-ONE RS（JG3）用
ブリッツのオールステンレスSUS304製マフラー「ニュルスペック・カスタムエディション」に、ホンダ『N-ONE RS』（JG3 2025年11月～）の適合が追加された。

【画像】ブリッツ「ニュルスペック・カスタムエディション」装着イメージ

マフラー本体とテール部分が別体となった新構造を採用する「ニュルスペック・カスタムエディション」は、テールパイプの交換や突き出し量が容易に変更可能で、マフラー本体が鏡面仕上げによる上質な輝きと高い耐久性を誇る、SUS304製オールステンレスマフラーだ。

排気効率にもこだわり、車種別に専用設計されたパイプレイアウトとサイレンサーサイズを採用。新制度「交換用マフラーの事前認証制度」取得済みのため、車検も問題なくクリアできる。

今回追加のN-ONE RS用ではテール部品（Φ108オーバル）によりフォージドカーボンテール（FC）/チタンカラーテール（VSR）/ステンレステール鏡面仕上げ（VS）の3種類のセットが用意されている。通常はマフラー本体とのセット販売だが、テール部分のみの単品販売も行われているので、気分に合わせてテール部分を交換することが可能となっている。必要テール本数は2本。

また、同時発売のオリジナルエアロキット「エアロスピードRコンセプト」N-ONE RS専用マフラーガーニッシュとの同時装着が可能となっている。

価格はフォージドカーボンテールセット（FC）が16万2800円、チタンカラーテールセット（VSR）が10万5600円、ステンレステールセット（VS）が9万4600円。また、交換用Φ108オーバルのテールパーツはフォージドカーボンテール（FC）が4万6200円、チタンカラーテール（VSR）が1万7600円、ステンレステール（VS）は1万2100円（価格はすべて税込み）。なお、マフラーレイアウトは2本出しのためテールはいずれも2個必要だ。

マフラーの近接排気騒音は85dB（純正71dB）、最低地上高は137mm（フロントCピース間フランジ部）、重量は約10.4kg（純正7.9kg）、RS専用、BLITZマフラーガーニッシュ共通、新制度適合となっている。

同製品装着時のサウンドもYouTube BLITZ OFFICIAL CHANNELにて公開中だ。

《ヤマブキデザイン》

