レクサス『GX550』をカプラーオンでパワーアップ！ ブリッツのエンジン出力向上デバイス「パワコンX」が適合

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中のエンジン出力向上デバイス「Power Con X（パワコンX）」に、レクサス『GX550』（VJA252W 2024年6月～）の適合が追加された。税込み価格は6万8200円。

【画像】ブリッツのエンジン出力向上デバイス「パワコンX」

パワコンXは、従来の「パワコン」を進化させた新製品で、本体ユニット側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを新たに搭載している。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分に抑えてよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定している点が特長だ。

また、従来品ではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になった点も大きな改良点だ。さらに、NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさも向上している。

本体ユニット 装着イメージ

完全カプラーオン設計により電源などの配線加工は一切不要。取り付けに必要なショートパーツは全て同梱されていて、実装はエンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができる。

同社によるシャシーテストでは、レクサス『GX550』への装着後、最高出力約37.2PS、最高トルク約42.0Nmのアップが計測されている。