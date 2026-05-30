車検対応、ブリッツのエキゾーストシステム「ニュルスペック・カスタムエディション」に三菱『デリカミニ』が適合

ブリッツのオールステンレスSUS304製マフラー「ニュルスペック・カスタムエディション」に、三菱『デリカミニ』（BA6A 2025年10月～）の適合が追加された。5月27日より販売が開始されている。

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マフラー本体とテール部分が別体となった新構造を採用する「ニュルスペック・カスタムエディション」は、テールパイプの交換や突き出し量が容易に変更可能で、マフラー本体が鏡面仕上げによる上質な輝きと高い耐久性を誇る、SUS304製オールステンレスマフラーだ。

排気効率にもこだわり、車種別に専用設計されたパイプレイアウトとサイレンサーサイズを採用。新制度「交換用マフラーの事前認証制度」取得済みのため、車検も問題なくクリアできる。

今回追加のデリカミニ用では、テール部品（Φ108オーバル）によりフォージドカーボンテール（FC）/チタンカラーテール（VSR）/ステンレステール鏡面仕上げ（VS）の3種類のセットが用意されている。通常はマフラー本体とのセット販売だが、テール部分のみの単品販売も行われているので、気分に合わせてテール部分を交換することが可能となっている。必要テール本数は1本。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC） 三菱・デリカミニ装着例

価格はフォージドカーボンテールセット（FC）が11万7700円、チタンカラーテールセット（VSR）が8万9100円、ステンレステールセット（VS）が8万3600円。また、交換用Φ108オーバルのテールパーツはフォージドカーボンテール（FC）が4万6200円、チタンカラーテール（VSR）が1万7600円、ステンレステール（VS）は1万2100円（価格はすべて税込み）。なお、マフラーレイアウトは1本出しのためテールはいずれも1個で対応できる。

マフラーの近接排気騒音は77dB（純正73dB）、最低地上高は210mm（パイプ部）、製品重量は約5.5kg（純正4.0kg）。4WD専用、ターボ車専用、新制度適合となっている。

同製品装着時のサウンドもYouTube BLITZ OFFICIAL CHANNELにて公開中だ。