穴あけ加工不要・超強力両面テープで簡単取付、新型『デリカミニ』用エアロパーツ3種が同時発売

自動車用カスタムパーツメーカーのハセ・プロが、三菱『デリカミニ』（BA1A, BA2A, BA5A, BA6A、2025年10月～）に対応したエアロパーツ3種を、同社のMIRABEAU（ミラボー）シリーズとして発売した。

【画像】ハセ・プロの『デリカミニ』BA系エアロパーツ

今回登場したのは、車の前部に取り付けて外観を引き締める「フロントカナード」、リアゲート上部に装着してリアビューに立体感を加える「リアゲートスポイラー」、純正リアスポイラーを延長するような形状の「リアウィングスポイラー」の3製品だ。

共通する特徴として、車体に穴を開ける加工が不要で、超強力両面テープのみで取り付けられる点が挙げられる。素材はFRP（繊維強化プラスチック）に黒ゲルコートを施した未塗装仕上げで、購入後に好みの色に塗装することを前提とした仕様だ。

フロントカナードは、大きすぎないサイズで設計されており、デリカミニのフロントフェイスに力強い印象をさりげなく追加する。税込み価格は5万7750円。

リアゲートスポイラーは、元の車の形を活かしながら立体感を持たせ、後ろ姿をスポーティに引き締める効果がある。税込み価格は4万2350円。

リアウィングスポイラーは、全体のバランスを整え、自然な存在感を与えるデザインとなっている。税込み価格は5万5550円。

価格はいずれも工賃別。なお、いずれも受注生産品で、同梱発送は非対応となっている。