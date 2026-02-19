簡単取り付け、タッチ操作で色味・明るさ調整可能、『ジムニー』シリーズ専用「LEDルームランプ」発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、スズキ『ジムニー』『ジムニーシエラ』『ジムニーノマド』専用「LEDルームランプ」の販売が開始された。

【画像】クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」

純正ルームランプ位置に合わせた専用設計で、純正のようにごく自然な装着ができ、後付け感がない仕上がりとなっている。工具不要で簡単に取り付けられるため、メカや配線に不慣れな女性でも容易に装着可能だ。

操作は触れるだけのタッチ式を採用。長押しで色味を白、アンバー、電球色の3色から選択でき、短くタップすることで明るさを5段階に調整できる。カバーを取り外すことなく、いつでも好みの明るさや色味に変更できる点が特徴だ。

高性能LEDチップを使用し、鮮やかな発色を実現。実用的な白色で視認性を高めたり、雰囲気のある暖色で車内を快適な空間にしたりと、気分に合わせた使い分けができる。

適合車種はスズキのジムニー（JB64W）、ジムニーシエラ（JB74W）、ジムニーノマド（JC74W、5ドア）で、グレードはXG、XL、XC、JL、JCに対応。2018年7月以降のモデルが対象となる。

ジムニー/ジムニーシエラ専用はフロントランプとセカンドマップランプのセット、ジムニーノマド専用にはこれらに加えてラゲッジランプも含まれる。各セットには内張り剥がしとステッカーが付属する。

購入はアマゾン・Yahoo!ショッピングの公式ストアから。税込み実売価格は3580円～3980円前後となっている。