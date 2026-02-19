ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

簡単取り付け、タッチ操作で色味・明るさ調整可能、『ジムニー』シリーズ専用「LEDルームランプ」発売

クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」
  • クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」
  • クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」
  • クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」
  • クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」
  • クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」
  • クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」
  • クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」
  • クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、スズキ『ジムニー』『ジムニーシエラ』『ジムニーノマド』専用「LEDルームランプ」の販売が開始された。

【画像】クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」

純正ルームランプ位置に合わせた専用設計で、純正のようにごく自然な装着ができ、後付け感がない仕上がりとなっている。工具不要で簡単に取り付けられるため、メカや配線に不慣れな女性でも容易に装着可能だ。

操作は触れるだけのタッチ式を採用。長押しで色味を白、アンバー、電球色の3色から選択でき、短くタップすることで明るさを5段階に調整できる。カバーを取り外すことなく、いつでも好みの明るさや色味に変更できる点が特徴だ。

クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」

高性能LEDチップを使用し、鮮やかな発色を実現。実用的な白色で視認性を高めたり、雰囲気のある暖色で車内を快適な空間にしたりと、気分に合わせた使い分けができる。

適合車種はスズキのジムニー（JB64W）、ジムニーシエラ（JB74W）、ジムニーノマド（JC74W、5ドア）で、グレードはXG、XL、XC、JL、JCに対応。2018年7月以降のモデルが対象となる。

クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」クラフトワークス『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「LEDルームランプ」

ジムニー/ジムニーシエラ専用はフロントランプとセカンドマップランプのセット、ジムニーノマド専用にはこれらに加えてラゲッジランプも含まれる。各セットには内張り剥がしとステッカーが付属する。

購入はアマゾン・Yahoo!ショッピングの公式ストアから。税込み実売価格は3580円～3980円前後となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES