話題の「開閉式ライト」を装着したトヨタ86『NEO86』、車検を通す方法は？…オートサロン2026

「東京オートサロン2026」の開催前から話題となった、リトラクタブルヘッドライトに改造された『NEO86』。先代トヨタ『86』をベースに、往年の“ハチロク“ことAE86『スプリンタートレノ』風に仕上げたカスタムカーだが、制作したResultJapan（リザルトジャパン）に、改造費用などを詳しく聞いた。

ベースとなる車両は型式でいう「ZN6」のトヨタ86。展示車両は2014年モデルを使って改造したものだという。リトラクタブルのハチロクといえば、AE86の型式で呼ばれていたスプリンタートレノ。同じハチロクでも発売当初は角形ヘッドライトの『カローラレビン』の方が人気で、AE86といえばレビンを指すことも多かった。だがその後、漫画・アニメ『頭文字D』のヒットによりAE86はスプリンタートレノ（しかも白黒ツートンのパンダトレノ）を指すことが多くなった。

トヨタ86の時代になってからは、レビン、トレノという区別がなくなったが、ResultJapanが新しい時代のトレノ復活として、ZN6をリトラクタブルヘッドライトに改造し、ボディラインやフロントのイメージを往年のスプリンタートレノの雄姿を彷彿とさせるボディキットを開発した。

キットの内容は車幅がフロントで5cm、リアで7cmほど広くなるオーバーフェンダー、ノーズとグリル部分をリトラクタブルヘッドライトにするエアロキットがメインとなる。展示車両は、そのほか、ResultJapanオリジナルのステアリングとバケットシート、ロールゲージ、ワタナベのホイールにNANKANGタイヤ。カーボン仕様のサイドブレーキグリップなどが装着されていた。

ボディキット（ライトとエアロパーツのみ）の価格は約86万円（税抜）との説明があったが、実際には取り付け工賃、ラッピングなども必要となる。そしてオーバーフェンダーとなるため、タイヤ・ホイール・サスペンションも見合ったチューニングが必要になる。また車両を持ち込んでの換装となるため、ベース車の状態や年式によって車両ごとの見積もりになりそうだ。

国内ではリトラクタブルヘッドライトの後付けは、車検がとれない。開閉機構をなくして固定式のヘッドライトなら車検を通すことができる可能性がある。車幅などの構造変更と合わせて申請手続きをすれば日本でもナンバー付きのNEO86も夢ではない。

ResultJapanによれば、現時点は、固定式と開閉式のボディキットのマスターモデルが出来上がった状態で、実際の走行テストや構造変更の実績はこれからだという。開閉式のヘッドライトは国内ではまずナンバーはとれないだろうとスタッフはいうが、海外向けならば可能性はありそうだ。