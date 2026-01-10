ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

話題の「開閉式ライト」を装着したトヨタ86『NEO86』、車検を通す方法は？…オートサロン2026

リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）

「東京オートサロン2026」の開催前から話題となった、リトラクタブルヘッドライトに改造された『NEO86』。先代トヨタ『86』をベースに、往年の“ハチロク“ことAE86『スプリンタートレノ』風に仕上げたカスタムカーだが、制作したResultJapan（リザルトジャパン）に、改造費用などを詳しく聞いた。

【画像】「リトラクタブルライト」を後付けした『NEO86』

ベースとなる車両は型式でいう「ZN6」のトヨタ86。展示車両は2014年モデルを使って改造したものだという。リトラクタブルのハチロクといえば、AE86の型式で呼ばれていたスプリンタートレノ。同じハチロクでも発売当初は角形ヘッドライトの『カローラレビン』の方が人気で、AE86といえばレビンを指すことも多かった。だがその後、漫画・アニメ『頭文字D』のヒットによりAE86はスプリンタートレノ（しかも白黒ツートンのパンダトレノ）を指すことが多くなった。

リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）

トヨタ86の時代になってからは、レビン、トレノという区別がなくなったが、ResultJapanが新しい時代のトレノ復活として、ZN6をリトラクタブルヘッドライトに改造し、ボディラインやフロントのイメージを往年のスプリンタートレノの雄姿を彷彿とさせるボディキットを開発した。

キットの内容は車幅がフロントで5cm、リアで7cmほど広くなるオーバーフェンダー、ノーズとグリル部分をリトラクタブルヘッドライトにするエアロキットがメインとなる。展示車両は、そのほか、ResultJapanオリジナルのステアリングとバケットシート、ロールゲージ、ワタナベのホイールにNANKANGタイヤ。カーボン仕様のサイドブレーキグリップなどが装着されていた。

ボディキット（ライトとエアロパーツのみ）の価格は約86万円（税抜）との説明があったが、実際には取り付け工賃、ラッピングなども必要となる。そしてオーバーフェンダーとなるため、タイヤ・ホイール・サスペンションも見合ったチューニングが必要になる。また車両を持ち込んでの換装となるため、ベース車の状態や年式によって車両ごとの見積もりになりそうだ。

リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）

国内ではリトラクタブルヘッドライトの後付けは、車検がとれない。開閉機構をなくして固定式のヘッドライトなら車検を通すことができる可能性がある。車幅などの構造変更と合わせて申請手続きをすれば日本でもナンバー付きのNEO86も夢ではない。

ResultJapanによれば、現時点は、固定式と開閉式のボディキットのマスターモデルが出来上がった状態で、実際の走行テストや構造変更の実績はこれからだという。開閉式のヘッドライトは国内ではまずナンバーはとれないだろうとスタッフはいうが、海外向けならば可能性はありそうだ。

《中尾真二》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

GR 86／トヨタ 86

東京オートサロン2026

東京オートサロン

注目の記事

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES