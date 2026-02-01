「見た目重視 最高じゃねぇか」黒光りする大人のダイハツ『ムーヴ』と『タント』にSNS興奮、市販化に期待の声も

ダイハツが「東京オートサロン2026」で公開した、新型『ムーヴ』と『タント』をベースにしたコンセプトカーが「カッコ良すぎ！」「見た目重視 最高じゃねぇか」などSNSで話題となっている。

【画像】ダイハツ『ムーヴクロメキ』と『タントクロメキ』

『ムーヴクロメキ』『タントクロメキ』と名付けられたこの2台は、光るフロントグリルとリアガーニッシュを採用し、ダークトーンでまとめ「大人のかっこよさ」を追求した。

「クロメキ」はダイハツによる造語で、感じで書くと「光」へんに「黒」と書く。クロームメッキのように黒く輝くイメージを表現した。

ダイハツ ムーヴクロメキ（東京オートサロン2026）

ムーヴ クロメキはダークトーンにこだわった内外装で、落ち着いた大人のかっこよさを追求した車両だ。純正色のブラックマイカに今回専用のマットグレーを組み合わせているのが特徴となっている。

光るフロントグリルとリアガーニッシュで洗練された質感を演出。ボディカラーや内装にマットグレーを採用し、加えてインテリアにスウェード調素材を使用することで、質感の高いダークトーンを追求した。

フロントバンパーガーニッシュ、フロントロアスカート等、ダイハツ純正用品も採用している。

ダイハツ タントクロメキ（東京オートサロン2026）

タント カスタム クロメキは、都会の夜に似合う迫力をフロントフェイス等で表現した車両だ。“全部顔”を合言葉に、上から下までがひとつの顔という強いインパクトを持たせた。

光るフロントグリルとリアガーニッシュで洗練された質感を演出。グレーとパープルのインテリアで、都会的で上品な艶感を表現した。

X（旧Twitter）では、「新型ムーヴ、クロメキ仕様がカッコ良すぎ！」「アル・ベルかよ」「見た目重視 最高じゃねぇか」「こーゆー車が欲しいんすよオッサンは」などのコメントが寄せられ、話題となっている。

「自分の中のムーブのイメージとだいぶ違う感じでクール＆スポーティーな感じがしていいなー」といったコメントのほか、「ボディそのままで1Lターボエンジンを積んで普通車にした方が売れる可能性」「こんだけカッコいいんだから正直『エアロダウンカスタム』として出してくれてもええんやでとは思ってしまう」など、市販化に期待する声も。

今回はコンセプトカーとして発表されたものだが、市販を見据えているものだとのことなので、今後に期待だ。