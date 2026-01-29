「古代兵器かよ」スバル BRZ GT300、水平対向6気筒を搭載…1月に盛り上がった口コミ記事ベスト５

1月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1月は、スバルによるSUPER GTシリーズへの「水平対向6気筒」投入について反響が上がりました。ベースとなるエンジンが、30年以上前に発売された『アルシオーネSVX』搭載のものをベースとしていることでも話題となっています。