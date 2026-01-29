「古代兵器かよ」スバル BRZ GT300、水平対向6気筒を搭載…1月に盛り上がった口コミ記事ベスト５

1月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1月は、スバルによるSUPER GTシリーズへの「水平対向6気筒」投入について反響が上がりました。ベースとなるエンジンが、30年以上前に発売された『アルシオーネSVX』搭載のものをベースとしていることでも話題となっています。
スバルとスバルテクニカインターナショナル（STI）は「東京オートサロン2026」で、2026年のモータースポーツ活動計画を発表。SUPER GTシリーズに「水平対向6気筒ツインターボエンジン」を搭載した『BRZ』を投入することが明らかになった。これに対しSNS上では「古代兵器かよ」「ほとんど新造ってこと？」など話題を呼んでいる。
ホンダと広州汽車の中国合弁、広汽ホンダは1月15日、中国市場で改良新型『フィット』を発売した。フロント部のデザインに大きな変更がなされたが、これに対してSNS上では「精悍にした感じか」「日本でもマイチェンでこの顔に？」など話題になっている。現地ベース価格は6万6800元（約150万円）からとなる。
三菱自動車は1月9日、大幅改良したオールラウンドミニバン『デリカD:5』を発売した。月販計画2000台に対し、10月30日の予約開始からすでに約7000台の受注があったことも明かされた。SNSでも「かっこ良すぎる！」「気になって仕方ない」など人気となっている。
トヨタ自動車は、コンパクトSUV『アイゴX』の改良新型を欧州市場で発売した。今回のモデルでは、トヨタのAセグメント車として初めて、フルハイブリッドシステムを搭載たことがトピックだ。SNSでは「日本導入してくれ～」「日本でも発売してほしい」「かっこいい」など、注目が集まっている。
ケータハムカーズ・ジャパンは1月9日から11日に開催された「東京オートサロン2026」で、次世代EVスポーツカー『プロジェクトV』の量産化に向けた最新プロトタイプを世界初公開した。SNSでは、「もしかしてケータハムがEVの価値観を変える？」など盛り上がりを見せている。