「古代兵器かよ」スバル BRZ GT300、水平対向6気筒を搭載…1月に盛り上がった口コミ記事ベスト５

SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • SUBARU BRZ GT300 2026（東京オートサロン2026）
  • フロントのデザインが変わったホンダ・フィット 改良新型（中国仕様）
  • 三菱 デリカ D:5 改良新型
  • トヨタ・アイゴX 改良新型
  • ケータハム「プロジェクトV」最新プロトタイプ（東京オートサロン2026）

1月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1月は、スバルによるSUPER GTシリーズへの「水平対向6気筒」投入について反響が上がりました。ベースとなるエンジンが、30年以上前に発売された『アルシオーネSVX』搭載のものをベースとしていることでも話題となっています。


1位） 「古代兵器かよ」スバル BRZ GT300に搭載される「水平対向6気筒」にSNS興奮！『アルシオーネ』ファンも注目：114 Pt.

スバルとスバルテクニカインターナショナル（STI）は「東京オートサロン2026」で、2026年のモータースポーツ活動計画を発表。SUPER GTシリーズに「水平対向6気筒ツインターボエンジン」を搭載した『BRZ』を投入することが明らかになった。これに対しSNS上では「古代兵器かよ」「ほとんど新造ってこと？」など話題を呼んでいる。
『アルシオーネSVX』搭載のエンジンをレース用にチューニングした3.0リットルのツインターボ





2位） 「日本でもこの顔に？」中国でマイナーチェンジしたホンダ「フィット」のデザイン変更がSNSで話題に：106 Pt.

ホンダと広州汽車の中国合弁、広汽ホンダは1月15日、中国市場で改良新型『フィット』を発売した。フロント部のデザインに大きな変更がなされたが、これに対してSNS上では「精悍にした感じか」「日本でもマイチェンでこの顔に？」など話題になっている。現地ベース価格は6万6800元（約150万円）からとなる。
フロントフェイスの照明を上下2段式のデザインに変更で表情一新





3位） 大幅改良した三菱『デリカD:5』に予約殺到！ SNSでも「かっこ良すぎる！」と期待の声：96 Pt.

三菱自動車は1月9日、大幅改良したオールラウンドミニバン『デリカD:5』を発売した。月販計画2000台に対し、10月30日の予約開始からすでに約7000台の受注があったことも明かされた。SNSでも「かっこ良すぎる！」「気になって仕方ない」など人気となっている。
フロントグリルとフロントバンパー、リアバンパーまでエクステリアの刷新など





4位） 「パッソの代わりに日本でも…」トヨタ初のAセグ・フルハイブリッド車『アイゴX』に、日本導入を望む声：94 Pt.

トヨタ自動車は、コンパクトSUV『アイゴX』の改良新型を欧州市場で発売した。今回のモデルでは、トヨタのAセグメント車として初めて、フルハイブリッドシステムを搭載たことがトピックだ。SNSでは「日本導入してくれ～」「日本でも発売してほしい」「かっこいい」など、注目が集まっている。
SUVらしさを強調したスタイル、1.5リットルフルハイブリッドシステムの搭載





5位） 「EVの価値観変えるかも」ケータハムの軽量スポーツカー、ヤマハのeアクスル搭載にSNSでは「もう強い」「期待しかない」の声：91 Pt.

ケータハムカーズ・ジャパンは1月9日から11日に開催された「東京オートサロン2026」で、次世代EVスポーツカー『プロジェクトV』の量産化に向けた最新プロトタイプを世界初公開した。SNSでは、「もしかしてケータハムがEVの価値観を変える？」など盛り上がりを見せている。
EVとしては「異例の」1430kg、100km/h加速5秒以下、最高速度230km/h


《レスポンス編集部》

