「日本でもこの顔に？」中国でマイナーチェンジしたホンダ「フィット」のデザイン変更がSNSで話題に

ホンダと広州汽車の中国合弁、広汽ホンダは1月15日、中国市場で改良新型『フィット』を発売した。フロント部のデザインに大きな変更がなされたが、これに対してSNS上では「精悍にした感じか」「日本でもマイチェンでこの顔に？」など話題になっている。現地ベース価格は6万6800元（約150万円）からとなる。

【画像】SNSで話題になっている中国の改良新型「フィット」

「フィット」は2003年に中国市場に投入されて以来、A0クラスの標準的モデルとして若者を中心に支持を集めてきた。低燃費、軽快な運転性能、高い信頼性、そして改造の自由度の高さが評価され、グローバルで累計900万人のユーザーを獲得。中国市場でも約150万人のユーザーに支持され、リピート率は3%に達しているという。

改良新型フィットは、スポーティな外観デザインを継承しつつ、フロントフェイスをより先進的なデザインに刷新。照明は、上側にスリムなデイタイムランニングライト、下側に独立したヘッドライトを配した2段式デザインに変更された。

ホンダ・フィット 改良新型（中国仕様）

ボディカラーには情熱的なイエローや鮮やかなブルーなど、若者向けのカラーバリエーションを用意。内装はブラックを基調とした没入感のある運転空間を実現している。

装備面では、新たに10.1インチの大型センターディスプレイを採用。CarPlay、HUAWEI HiCar、Baidu CarLifeのワイヤレス接続に対応し、スマートフォンとのシームレスな連携を可能にした。

パワートレインには、1.5リットル「アースドリームテクノロジー」エンジンとCVTを搭載。優れた燃費性能により、1回の給油で700km以上の走行が可能だ。車内は「MM理念」と呼ばれる空間設計思想を継承し、キャンプ用品やパーツ、日常の荷物まで柔軟に収納できる実用性を確保している。

ホンダ・フィット 改良新型（中国仕様）

X（旧Twitter）では、中国仕様の改良新型「フィット」のデザインが話題を呼んでいる。

国内の従来型と比較して、特に大きく変更されたヘッドライト回りについては「顔、かっこいいな」、「（細目が流行ってるから）トレンドには乗れている」「精悍にした感じか」「日本でもマイチェンでこの顔に？」などのコメントが寄せられている。

「かわいい系」のデザインである従来型から、シャープ、スポーティーな方向性に「路線変更した」といった評価があり「無限モデル出たら？？」と期待する声も見られた。中国向けの改良新型「フィット」のデザイン変更から、今後の国内モデルの動向が注目されている。