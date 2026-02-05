ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

広州汽車、中国自動車リセールバリューランキングで複数モデルが首位獲得

GACグループ（広州汽車集団）の M8 新型
  • AION Y Plus

中国自動車流通協会とジンジェングが発表した「2025年中国自動車リセールバリューランキングレポート」で、GAC（広州汽車）とその傘下ブランドAIONが優れた成績を収めた。

GACの『M8』と『GS8』がそれぞれのセグメントでリセールバリューランキングのトップを獲得し、「品質GAC」の価値を実証した。

中国の自動車市場における競争激化に伴い、リセールバリューは自動車の長期的な価値と評価を測る重要な指標となっている。中国自動車流通協会とジンジェングが共同で発行している年次リセールバリューレポートは、メーカー、販売店、消費者、政策立案者の間で「共有指標」として確立されている。

GACは圧倒的な優位性でランキングをリードし、中国ブランドの中型3年間のリセールバリューにおいて首位を獲得した。複数のモデルが主要セグメントでトップの座を獲得している。

MPVセグメントでは、3年間のリセールバリューにおいてM8が中国ブランドMPVの中で首位を、『M6』が第3位を獲得した。『E8』と『E9』は、中国ブランドのプラグインハイブリッドMPVの1年間のリセールバリューで上位2位を占め、MPV分野におけるGACの専門知識と市場での信頼性を実証している。

SUV部門では、『GS8』が3年間のリセールバリューで中国ブランドの中型SUVの中で首位、『GS3 EMZOOM』がコンパクトSUV部門で第3位だった。一方、『EMPOW』と『GA6』はコンパクトセダンと中型セダンのカテゴリーでそれぞれ第3位と第4位を獲得し、主流消費者セグメントを包括的にカバーしている。

AIONも力強いリセールバリューパフォーマンスを発揮した。AION『RT』はピュアエレクトリックコンパクトカーの1年リセールバリューで第2位、AION YはピュアエレクトリックコンパクトSUVの3年リセールバリューで第3位を獲得した。

世界で唯一のNEV「ライトハウス工場」に支えられ、AIONは「欠陥ゼロ、不具合ゼロ」の製品を保証している。2025年には、中国の新エネルギー車の品質ランキングで3年連続首位を獲得し、リセールバリューと顧客満足度でもリードし続けている。

これらの実績は、GACが備える強力な製造専門知識と品質への取り組み、そして市場における幅広い認知度を反映するもの。今後もGACは、技術とユーザー中心のアプローチを継続的に活用していくことにより、競争力を強化し、より価値の高いモビリティソリューションを提供していく。

