中国GAC、マガジンバッテリーなど中核技術で世界展開を加速…過酷な状況下でも発火・爆発しない安全性を実現

中国の自動車メーカーGAC（広州汽車）は、安全性と高効性に優れたパワートレインが世界的な評価を獲得したと発表した。

GACは独自の中核技術により、グローバル展開を加速させている。同社は安全性、効率性、信頼性を向上させたモビリティ体験を世界中のユーザーに提供することを使命とし、高い基準、厳しい要件、高い品質への揺るぎない取り組みを通じて信頼を獲得している。

高い安全基準はGACのアプローチの基本。マガジンバッテリーは、セルからシステムまでの包括的なイノベーションを象徴している。研究開発の過程で、この技術に対して業界標準をはるかに超える厳しいテストを実施し、将来的な国家基準まで積極的にクリアした。針の貫通、圧迫、ねじれなどの過酷な状況下でも、マガジンバッテリーは発火したり爆発したりせず、発生源としてのリスクが軽減される。この高い基準への取り組みが、テクノロジーをユーザーの信頼の強固な基盤へと変える。

GACは、自動車の使用サイクル全体に厳しい要件を適用している。「GAC X-SOUL安全保護システム」は、ライフサイクル全体にわたって安全性を拡張し、早期にリスクを特定して、危険回避のためのインテリジェントな安定制御を可能にする。これらはすべて、24時間365日の監視から主要システムの二重冗長バックアップまで、業界のベンチマークをはるかに上回る基準で厳密に検証されている。リスクの「リハーサル」を事前に行うことで、24時間体制の保護があらゆる過程での安心を保証する。

技術革新は高い品質の成果を生み出す。クォークエレクトリックドライブ2.0は、「世界のトップ10の電気駆動システム」の1つに選ばれており、軽量構造と高効率を特長とし、エネルギー消費を抑えながら航続距離と応答性を向上させ、パワフルな性能を発揮する。「世界のトップ10のハイブリッドシステム」にも認定された第3世代ハイブリッド技術は、高度な統合によりパワーと燃費の最適なバランスを実現し、静かでスムーズかつ上質な運転体験を提供する。これらは、効率、性能、信頼性における高品質なブレークスルーという。

バッテリーの安全性からインテリジェントな保護まで、さらに電気駆動の効率性からハイブリッドの運転体験まで、GACは、国際的に認められた中核的技術のポートフォリオを持ち、新エネルギー車の品質基準の定義を変えている。GACは、世界の市場に進出する中で、高い基準、厳しい要件、高い品質を維持し、中国のイノベーションの力と職人技を世界中のより多くのユーザーに届けていく。

