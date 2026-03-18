【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 『中国自動車市場の2026～2030年目標・見通しと中国車の最新動向：Auto China（北京MS）の予習ポイント』

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＜講師＞

中国モビリティ研究者（株式会社現代文化研究所 上席主任研究員）八杉 理 氏

中国は2026年より第15次五カ年計画をスタートさせた。2030年までの自動車産業の方向性を示し、その台数目標に向けた技術・商品の強化策を促した。一方、中国車はユーザーフレンドリーな「使いやすさ」（ストレス性チェック等の実施）を重視したクルマづくりを早期に実装化している。

本セミナーにおいては、中国自動車市場の販売実績とその成長ポイント、2026年と2030年目標に向けた見通しおよびその現地専門家の見解を確認する。その上で、中国車の強みがどこにあるかを構造的に捉え、今後の主要各社の中期事業戦略や技術・商品性を俯瞰していく。最後に、4月24日から開催予定の国際モーターショー「Auto China 2026」の予習ポイントを、これまでのモーターショーからの変遷を踏まえてみていきたい。

１．中国自動車市場の実績と成長のポイント

２．中国自動車市場の見通し（2026年および2030年目線）と現地専門家の見解

３．中国自動車市場と中国OEMの「強さ」の捉え方

４．中国OEMの中期事業戦略：台数、技術、商品－BYD、Geely、Chery、Huawei、Xiaomi、NIO等

５．中国OEMのスマートキャビン（車室内空間）とヒューマンインターフェイス（HMI；Human Machine Interface）

６．中国車の技術、商品のトレンド：2024北京MS→2025上海MS

７．中国車の新技術、新HMIの発展の方向性：2026北京MS予習

８．質疑応答