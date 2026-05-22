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【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 【ロボタクシー競争】日本企業はいかに戦うか～OEM・サプライヤー・モビリティ事業者別に読み解く戦略と勝ち筋～

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＜講師＞
ボストン コンサルティング グループ（BCG） マネージング・ディレクター & パートナー
BCG産業財・自動車グループ 日本リーダー 滝澤 琢 氏

ロボタクシーはもはや未来の技術ではなく、限定領域での商用化が進む「現実のビジネス」となりつつある。本講演では、BCGレポートをもとに、ロボタクシーの進化の実態を「技術」ではなく「事業・産業構造」の観点から解説する。特に、経済性や運用モデル、規制対応が競争力の鍵となる中、日本企業が直面する構造的課題を明らかにする。その上で、日本企業に求められる戦略的な方向性を提示し、どのような視点やポジショニングで戦うべきかを考えるヒントを提供する。

１．ロボタクシー市場の現在地の整理
　「革命」ではなく「進化」としての実態と、グローバル競争の構図

２．勝敗を分ける要因：技術から事業へ
　経済性、運用オペレーション、規制対応が競争力の中核へ

３．日本企業のプレイヤー別にみる戦略示唆
　OEM・サプライヤー・モビリティ事業者等の立場別にみる視点と戦略の方向性

４．日本の産業としての課題と機会
　「技術開発」から「社会実装」への転換と、勝つためのポジショニングのヒント

５．質疑応答

《レスポンス編集部》

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