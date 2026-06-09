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BMWの中国合弁「BMWブリリアンス」、瀋陽工場で累計生産700万台達成…3シリーズがラインオフ

・BMWブリリアンスの瀋陽生産拠点で累計700万台が完成した

・700万台目は「BMW 3シリーズ ホースエディション」だ

・デジタル化とAIでスマート製造を進め、Neue Klasseの現地生産に備える

BMWブリリアンスの瀋陽工場で累計生産700万台達成。3シリーズがラインオフ
  • BMWブリリアンスの瀋陽工場で累計生産700万台達成。3シリーズがラインオフ
  • BMWブリリアンスの瀋陽工場で累計生産700万台達成。3シリーズがラインオフ

BMWグループの中国合弁、BMWブリリアンス・オートモーティブの瀋陽（シェンヤン）生産拠点で、累計700万台目の車両がラインから出荷された。

【画像】BMWブリリアンスの瀋陽工場で累計生産700万台達成。3シリーズがラインオフ

今回の節目は、BMWグループが中国市場への長年の取り組みを続け、瀋陽への投資を進めてきたことを示すものだという。

700万台目として登場したのは、BMW『3シリーズ ホースエディション』。中国市場への対応力に加え、研究開発（R&D）、購買、製造の部門横断の連携や、競争の激しい環境でも安定した高品質の生産を実現できる点が強調された。

BMW AGの生産担当役員レイモンド・ヴィットマン氏は「30年以上中国に根を下ろしてきた」と述べ、瀋陽での現地生産の強さや、中国チームの専門性と献身、コミットメントを評価した。

また、年内に「Neue Klasse」の現地生産を始めることで、中国での次の章に入るとした。BMWブリリアンスのビルギット・ベーム社長兼CEOは、700万台は顧客に選ばれ信頼された結果だとし、瀋陽に将来に備えた生産システムや現地の強い能力、イノベーションを支えるチームがあると語った。

同社は、2003年の現地生産開始から今日までに、完成車とパワートレインの製造、現地化したR&D、現地サプライチェーンを含む体制を整えたとしている。さらに、BMWの「iFACTORY」の考え方が世界の生産にも広がっていると説明した。

製造面では、瀋陽拠点でデジタル化とAIを生産プロセス全体に統合し、生産効率、品質管理、運営の調整を高めているという。これにより、より効率的で安定した高品質の製造運営を目指すとしている。

加えて、従業員のスキル向上や能力転換を進め、Neue Klasse向けの現地生産に向けて、生産システム、デジタルの設計、サプライチェーン連携を包括的に強化するとした。柔軟な製造、AIによる品質管理、つながるデジタル生産ネットワークを活用し、電動化、デジタル化、サステナビリティで競争力を高める方針だとした。

《森脇稔》

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