ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

広州汽車のGAC Energy、超高速充電網を中国展開…最大出力720kW

GAC Energyの中国EV充電ステーション
  • GAC Energyの中国EV充電ステーション

中国の広汽集団(GAC Group)傘下のGAC Energyは、「2025年エコロジカルサービスレポート」を公表し、超高速充電技術の進展と全国規模での充電ネットワーク展開、さらにV2G(Vehicle to Grid)技術による電力循環システムの構築状況を明らかにした。

同社は「2⁶エネルギーアクション」戦略の下、包括的で垂直統合された新エネルギー自動車(NEV)の産業チェーンとエコシステムを開発している。

2025年末時点で、GAC Energyは中国31省211市に2万3274基のセルフサービス式充電パイルを運営している。このうち1万7577基がDC充電パイルで、充電ステーション数は1956か所に達した。サービス提供ユーザーは892万人、累計供給電力量は14億3000万kWhに上り、1000V高電圧急速充電装置の分野で業界をリードしている。

超高速充電技術では、通年で技術とオペレーションの強化を継続した。超急速充電パイルは640kWへのアップグレードが完了し、1口あたりの最大出力は720kW、最大電流は800Aに達している。

2025年5月にはAIを活用したスマート管理クラウドプラットフォームを導入し、充電設備のリアルタイム制御と自動操業が可能になった。これにより設備のオンライン稼働率は99.2%に上昇し、サービスの安定性が大幅に向上した。

充電ネットワークは加速度的な拡大段階に入っている。2025年3月までに累計充電サービスは1億回を突破し、利用者基盤は500万人を超えた。7月には総充電量が10億kWhを超え、9月にはセルフ式充電パイル数が2万基を突破して業界トップとなった。

11月までに中国の主要都市と主要交通ルートの網羅が完了し、1800か所以上にセルフ式充電ステーションが整備された。中核都市部では利用者が1km以内で充電ステーションを利用できる利便性も確保されている。

V2G分野では、GAC Energyは2025年8月に中国初となる自家用車オーナー向けV2G放電の注文を完了した。9月には1ステーションあたり1日平均1万1000kWh以上の放電を行う国内最大のV2Gマイクログリッドを建設した。

2025年末までに全国V2G放電量は135万kWhを超え、電力取引は1億3000万kWh以上、累積炭素削減量は343万トンに達している。これにより低炭素で持続可能なエネルギーエコシステムに貢献している。

2026年に入り、GAC Energyはその勢いを加速させ、よりスマートで速く環境に優しい充電ソリューションの進化を推進し、モビリティの未来を支える安全で持続可能なエネルギーエコシステムを構築していく方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

広州汽車（GAC）

EV充電

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES