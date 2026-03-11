ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

DMM EV ON、充電完了後の長時間占有を防ぐ「超過料金」機能を全国の急速充電スポットに導入…1分55円

DMM EV ON
  • DMM EV ON

DMM.comのEV充電サービス「DMM EV ON」は、充電完了後も車両が長時間占有されることによる「充電待ち」を解消するため、全国の急速充電スポットで「超過料金」機能を導入した。

現在、EVの普及に伴い充電スポットの重要性が高まっているが、充電完了後も充電スペースが占有され、他のユーザーが利用できないという課題が顕在化している。DMM EV ONは、限られた充電スペースをより多くのユーザーが公平かつ効率的に利用できるよう、適切な車両移動を促す仕組みとして本機能をリリースした。

超過料金機能は、充電が完了した後も一定時間を過ぎて車両が接続されたままの場合に、追加料金が発生する仕組みだ。充電完了から30分間の猶予時間を設けており、時間内に車両を移動させれば超過料金は発生しない。超過料金の単価は1分あたり55円(税込)で、金額は設置場所の運用ルールにより異なる場合がある。

充電完了時および超過料金の発生前には、アプリを通じて通知が届く。対象スポットは全国の急速充電スポットで順次拡大する。なお、普通充電器は実装の対象外となる。

DMM EV ONは、全国の商業施設や宿泊施設、公共施設等で利用できるEV充電サービスだ。普通充電器および急速充電器の導入に伴う初期費用(機器・工事費)とサービス利用料が無料の「0円プラン」をはじめ、事業者のニーズに合わせた様々なプランを提供している。

公式アプリからは、EV充電スポットの検索、充電、決済まで全て行うことができる。DMM会員はログインすることで会員情報が連携され、ユーザー登録やクレジットカードの登録は不要で、すぐにアプリを利用することが可能だ。

DMM.comは会員数5146万人を誇る総合サービスサイトを運営し、1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開。現在は60以上のサービスを運営している。今後も変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

EV充電

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES