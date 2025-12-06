ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

ホンダ従業員の「TEAM YAMATO」、スーパー耐久で初のシリーズチャンピオン…創部60周年の節目に

ホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRS
  • ホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRS
  • ホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRS
  • ホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRS
  • ホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRS
  • ホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRS

ホンダの従業員チーム「TEAM YAMATO」が、ENEOSスーパー耐久シリーズ2025のST-5Fクラスでシリーズチャンピオンを獲得した。チーム創部以来初の快挙となる。

【画像】ホンダの従業員の「TEAM YAMATO」のフィットRS

TEAM YAMATOは、ホンダが人材育成施策の一環として認定するチームで、四輪車開発に携わる従業員が有志で参加している。ドライバーやメカニックは終業後や休日を活用して車両整備やレース運営を行っている。

2025年シーズンは、排気量1500cc以下の前輪駆動車で争われるST-5Fクラスに『フィットRS』(GK5)で参戦。開幕戦のモビリティリゾートもてぎと第2戦の鈴鹿サーキットでの優勝を含め、6戦中5戦で表彰台を獲得した。

ホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRSホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRS

1965年の創部から60周年を迎えた節目の年に、チームとして初となるシリーズチャンピオンを獲得する快挙を成し遂げた。

TEAM YAMATOは1965年、ホンダの研究開発子会社の本田技術研究所において、人材育成を目的とする特別自己啓発活動グループとして創部された。チーム名は拠点である埼玉県和光市の旧地名「大和町」に由来する。

これまでジュニアフォーミュラのFL500、初代『シビック』による富士マイナーツーリング・シリーズ、全日本ツーリングカー選手権、スーパー耐久シリーズなど、ホンダ車を用いて幅広いカテゴリーでレース活動を行ってきた。

ホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRSホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRS

2025年シーズン、ホンダからはTEAM YAMATOを含め計3チームが参戦。車両開発を目的としたST-Qクラスにはホンダ・レーシング(HRC)が「CIVIC TYPE R HRC Concept」で参戦し、技術開発を進めている。

また、ST-2クラスには同じく人材育成を目的とした従業員チーム「Honda R&D Challenge(HRDC)」が「CIVIC TYPE R(FL5)」で参戦。11月16日に富士スピードウェイで開催された最終戦第7戦ではクラス優勝を果たした。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

スーパー耐久

ホンダ フィット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES