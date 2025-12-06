ホンダ従業員の「TEAM YAMATO」、スーパー耐久で初のシリーズチャンピオン…創部60周年の節目に

ホンダの従業員チーム「TEAM YAMATO」が、ENEOSスーパー耐久シリーズ2025のST-5Fクラスでシリーズチャンピオンを獲得した。チーム創部以来初の快挙となる。

【画像】ホンダの従業員の「TEAM YAMATO」のフィットRS

TEAM YAMATOは、ホンダが人材育成施策の一環として認定するチームで、四輪車開発に携わる従業員が有志で参加している。ドライバーやメカニックは終業後や休日を活用して車両整備やレース運営を行っている。

2025年シーズンは、排気量1500cc以下の前輪駆動車で争われるST-5Fクラスに『フィットRS』(GK5)で参戦。開幕戦のモビリティリゾートもてぎと第2戦の鈴鹿サーキットでの優勝を含め、6戦中5戦で表彰台を獲得した。

ホンダ従業員チーム「TEAM YAMATO」のフィットRS

1965年の創部から60周年を迎えた節目の年に、チームとして初となるシリーズチャンピオンを獲得する快挙を成し遂げた。

TEAM YAMATOは1965年、ホンダの研究開発子会社の本田技術研究所において、人材育成を目的とする特別自己啓発活動グループとして創部された。チーム名は拠点である埼玉県和光市の旧地名「大和町」に由来する。

これまでジュニアフォーミュラのFL500、初代『シビック』による富士マイナーツーリング・シリーズ、全日本ツーリングカー選手権、スーパー耐久シリーズなど、ホンダ車を用いて幅広いカテゴリーでレース活動を行ってきた。

2025年シーズン、ホンダからはTEAM YAMATOを含め計3チームが参戦。車両開発を目的としたST-Qクラスにはホンダ・レーシング(HRC)が「CIVIC TYPE R HRC Concept」で参戦し、技術開発を進めている。

また、ST-2クラスには同じく人材育成を目的とした従業員チーム「Honda R&D Challenge(HRDC)」が「CIVIC TYPE R(FL5)」で参戦。11月16日に富士スピードウェイで開催された最終戦第7戦ではクラス優勝を果たした。