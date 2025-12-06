ダイハツ『ミゼットX』に大阪バージョンが登場！“ソロキャン”向けの単座仕様に…Japan Mobility Show KANSAI 2025

ダイハツ工業は、12月5日に開幕した「Japan Mobility Show KANSAI 2025/第13回 大阪モーターショー」において、イベント限定の『ミゼットX 大阪Ver.』を初公開した。

【画像】ミゼットX 大阪Ver.とK-OPEN

出展テーマは「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」とし、ミゼットX 大阪Ver.をはじめとするコンセプトカーなど計7台を展示している。

ダイハツ・ミゼット X大阪Ver.

『ミゼットX』は、日常の身近な移動を便利にし、乗用から商用まで多彩なバリエーションを持つ新しいモビリティだ。今回出展する大阪Ver.は、仕事から趣味まで幅広く活用できるよう、サイドからアクセスできるポケットフラップやナイロン生地の採用、拡張可能なあおりを搭載した荷室や、座席を1シートにすることで荷物用のスペースを確保するなど、ラストワンマイル配送やソロキャンプに適した仕様とした。

加えて、1950年代から1960年代を中心に、一部のダイハツ車に設定されていた大阪城マークを採用し、地元大阪の開催を盛り上げている。

また、新たな歩行領域モビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」を大阪モーターショー実行委員会が主催する「次世代モビリティコーナー」に展示し、試乗体験も可能とした。

ダイハツ K-OPEN

出品車両は、ミゼットX 大阪Ver.（コンセプトカー）、『K-OPEN』（コンセプトカー）、『K-OPENランニングプロト』（先行スタディ）、『K-VISION』（コンセプトカー）、『KAYOIBAKO-K』（コンセプトカー）、『e-ATRAI STICKER FACTORY』（市販予定車）、新型『ムーヴ』（市販車）の7台となっている。