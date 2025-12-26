ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

リユースEVに「性能証明」と「残価保証」、国内初の取り組みがスタート…MobiSaviと愛媛日産

EVの「性能証明」と「残価保証」などを組み合わせた国内初となるリユースEV「ReNew EV」
  • EVの「性能証明」と「残価保証」などを組み合わせた国内初となるリユースEV「ReNew EV」
  • 日産リーフの例
  • 日産サクラの例

MobiSaviと愛媛日産自動車は12月25日、EVの「性能証明」と「残価保証」などを組み合わせた国内初となるリユースEV「ReNew EV」の提供を開始した。

【画像全3枚】

本取り組みは、愛媛県のデジタル実装加速化プロジェクト「トライアングルエヒメ2.0」を活用し、リユースEVの販売・リース取引において将来的な価値を可視化・担保する新たなビジネスモデルの実証に取り組むもの。

今回、その実証の第一弾として、愛媛県内企業による「ReNew EV」の導入がスタートした。愛媛総合警備保障が日産『リーフ』を、城西自動車学校が日産『サクラ』をそれぞれリース契約で2025年12月に導入する。

リユースEVの多くが海外へ流出する中、国内での再利用や循環を支える仕組みの整備が課題となっている。本事業では「性能証明」と「残価保証」によりリユースEVの市場価値を可視化・安定化させることで、EVを使い切りではなく循環する地域資源として活用するモデルの実装を目指す。

「ReNew EV」は、「性能証明」「残価保証」「バッテリー性能保証」「再整備」を備えることで、リユースEVに対する品質面の不安を軽減し、安心して選べる高品質なリユースEVとなっている。一般的なリユースEVは前オーナーの使用状態のまま販売されることが多く、車両状態にばらつきが生じやすいという課題がある。これに対し「ReNew EV」は、新車に近い品質を保ちながら価格を抑えられる仕組みとすることで、安心感を重視する日本のユーザーにとって新たな選択肢として注目されている。

愛媛県内企業への先行導入を通じて、制度運用やユーザーニーズの検証を行い、実効性の高い仕組みへとブラッシュアップしていく。2027年度には本格的な事業化を目指し、四国全域および中国地方への展開も視野に入れたスケールアップを計画している。

MobiSaviと愛媛日産は、EVを使って終わりの製品ではなく、再び使われる価値資源として位置づけ、脱炭素社会の実現と地域経済の活性化を両立する新たな事業モデルの構築に挑戦している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中古車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES