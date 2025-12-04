人気アニメ「ブルーイ」登場、スペシャルステージ開催へ…Japan Mobility Show Kansai 2025

12月5日から7日までインテックス大阪で開催される「Japan Mobility Show Kansai 2025/第13回大阪モーターショー」に、世界中で大人気のアニメシリーズ「ブルーイ」のキャラクターが登場する。

【画像全2枚】

今回の大阪モーターショーでは、「ブルーイ」とその妹「ビンゴ」がステージに登場し、スペシャルステージショーを開催する。ステージイベントは12月5日16時から16時30分、12月6日13時から13時30分の2回実施され、キャラクターグリーティングも予定されている。

「ブルーイ」について、Joe Brumm原作、複数のエミー賞受賞歴のあるLudo Studioが制作したアニメシリーズで、家族の日常と遊びの楽しさをハートフルかつユーモラスに描き、世界中で高い評価を獲得している。

このシリーズは、オーストラリアン・キャトル・ドッグ(通称ブルーヒーラー)の主人公ブルーイが、パパとママ、そして妹のビンゴと共に暮らす姿を描いている。ブルーイは、その無限のエネルギーを使って、予測不可能で愉快な方法で、家族や近所の仲間を彼女の遊びの世界に引き込んでいくような物語だ。

2018年にオーストラリアで放送を開始し、現在は世界140カ国以上で放送されている。ニールセンの調査によると、「ブルーイ」は2024年米国で最もストリーミング視聴された番組シリーズ、全部門の総合順位において第1位に輝いた。

大阪モーターショーの入場料は、一般が当日2000円(前売1800円)、大学・専門学生が当日1500円(前売1300円)、レイトチケット1300円(各日の終了2時間半前から入場可)。高校生以下は無料。

会場はインテックス大阪で、開催時間は5日と6日が9時から19時、7日が9時から18時まで。