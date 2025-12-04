造船技術を活かした電動モビリティ「e-NEO」、ダイゾーが出展へ…Japan Mobility Show Kansai 2025

造船会社をルーツに持つダイゾーは、電動モビリティブランド「e-NEO(イーネオ)」を、12月5日から7日まで開催される「Japan Mobility Show Kansai 2025/第13回大阪モーターショー」に出展する。

会場はインテックス大阪で、実車展示や試乗対応、ブランドムービー放映、製品パンフレット配布を実施する。

e-NEOは、造船の設計思想と金属加工技術をルーツに持つダイゾーが開発した3人乗り電動モビリティ。海上で培われた「安全構造」「耐久性」「精密な設計思想」をそのまま陸上へ転用し、強靭でありながら軽量なボディ構造を実現した。

主力モデルの「NEO-ONE」は、3輪構造を採用しながらも普通自動車免許で運転可能。全長2245mm×全幅1150mm×全高1630mm、重量310kgのコンパクトな車体で、最高速度は50km/h、航続距離は約100kmとなっている。

出力は3000w(3kw)で、充電は普通の100vまたは200vに対応。100vでは6から7時間、200vでは3から4時間で満充電となる。バッテリー寿命は充電回数約2000回で、5から6年程度の使用が見込まれる。

日常の買い物から街乗り、ビジネス利用まで幅広いシーンに対応し、「車でもバイクでもない、ちょうどいい次世代型のモビリティ」として、都市生活の機動力とデザイン性を両立した存在を目指している。

ダイゾーは1936年4月25日設立、資本金1億円。エアゾール製品の製造販売、特殊潤滑剤の製造販売、自転車駐輪施設の製造販売、船舶の造修並びに鉄鋼構造物製作工事などを手がけている。e-NEOブランドでは、「日本から新しい移動文化を生み出す」を掲げ、都市の暮らしに寄り添う電動モビリティの普及を目指している。