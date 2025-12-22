スズキ『クロスビー』改良新型、原宿「and ST TOKYO」でファッションと融合の期間限定イベント…12月29日から

アンドエスティHDグループのアンドエスティは、スズキの改良新型『クロスビー』とのコラボレーションによるポップアップイベントを、原宿の「and ST TOKYO」にて12月29日（月）から開催する。

【画像】スズキ『クロスビー』改良新型

同イベントでは、「and ST TOKYO」の店舗内に改良新型クロスビーの実車が展示される。車両展示は過去に例のないもので、視覚的なインパクトが大きいという。

今回のコラボは「自分らしいライフスタイルを楽しむ」という共通の価値観から生まれたもので、「ファッションとクルマ」という異なるジャンルを融合させ、新しい体験価値の提供を目指す。

イベントのテーマは「デイキャンプ」で、アウトドアの雰囲気を感じながら改良新型クロスビーの車両に触れられる空間を用意。and ST取り扱いブランドのファッションやライフスタイルアイテムも販売し、来場者に非日常的な体験を提供する。フォトスポットや巨大ガチャのおみくじなどの来場者限定コンテンツも用意されている。

コラボサイトでは、「もう一人の私になれるワクワクを。」をコンセプトに、and STの取扱ブランド「GLOBAL WORK」「niko and ...」「LOWRYS FARM」「BAYFLOW」のスタッフが新型クロスビーとリンクしたコーディネートを提案する。

イベント開催期間は2025年12月29日（月）から2026年1月14日（水）まで。場所は東京都渋谷区神宮前の「and ST TOKYO」。営業時間は店舗の営業時間に準じる。

アンドエスティHDグループは、アパレルを中心にモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開。約2100万人の会員基盤を持つ「and ST」をプラットフォーム化し、多様なブランドと連携しながら新しいファッション体験を提供している。

改良新型クロスビーは、アクティブなライフスタイルに合う個性的なデザインと広い室内空間を持つコンパクトクロスオーバー車。先進安全装備や快適装備が充実し、走行性能や燃費性能も向上させている。