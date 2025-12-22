ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキ『クロスビー』改良新型、原宿「and ST TOKYO」でファッションと融合の期間限定イベント…12月29日から

スズキ『クロスビー』改良新型が原宿「and ST TOKYO」でファッションと融合の期間限定イベント
  • スズキ『クロスビー』改良新型が原宿「and ST TOKYO」でファッションと融合の期間限定イベント
  • and ST TOKYO
  • スズキ・クロスビー 改良新型
  • スズキ・クロスビー 改良新型
  • スズキ・クロスビー 改良新型
  • スズキ・クロスビー 改良新型
  • スズキ・クロスビー 改良新型

アンドエスティHDグループのアンドエスティは、スズキの改良新型『クロスビー』とのコラボレーションによるポップアップイベントを、原宿の「and ST TOKYO」にて12月29日（月）から開催する。

【画像】スズキ『クロスビー』改良新型

同イベントでは、「and ST TOKYO」の店舗内に改良新型クロスビーの実車が展示される。車両展示は過去に例のないもので、視覚的なインパクトが大きいという。

今回のコラボは「自分らしいライフスタイルを楽しむ」という共通の価値観から生まれたもので、「ファッションとクルマ」という異なるジャンルを融合させ、新しい体験価値の提供を目指す。

イベントのテーマは「デイキャンプ」で、アウトドアの雰囲気を感じながら改良新型クロスビーの車両に触れられる空間を用意。and ST取り扱いブランドのファッションやライフスタイルアイテムも販売し、来場者に非日常的な体験を提供する。フォトスポットや巨大ガチャのおみくじなどの来場者限定コンテンツも用意されている。

コラボサイトでは、「もう一人の私になれるワクワクを。」をコンセプトに、and STの取扱ブランド「GLOBAL WORK」「niko and ...」「LOWRYS FARM」「BAYFLOW」のスタッフが新型クロスビーとリンクしたコーディネートを提案する。

イベント開催期間は2025年12月29日（月）から2026年1月14日（水）まで。場所は東京都渋谷区神宮前の「and ST TOKYO」。営業時間は店舗の営業時間に準じる。

アンドエスティHDグループは、アパレルを中心にモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開。約2100万人の会員基盤を持つ「and ST」をプラットフォーム化し、多様なブランドと連携しながら新しいファッション体験を提供している。

改良新型クロスビーは、アクティブなライフスタイルに合う個性的なデザインと広い室内空間を持つコンパクトクロスオーバー車。先進安全装備や快適装備が充実し、走行性能や燃費性能も向上させている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ クロスビー

スズキ

SUV・クロスオーバー

★イベント開催予定

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES